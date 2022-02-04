美国多家媒体指遭骇客袭击 怀疑背后是中国

美国新闻集团沦为黑客攻击的目标，此次黑客查访了包括记者在内的一些员工的电子邮件和文件，新闻集团的网络安全顾问表示，这次入侵可能是为了收集情报以造福中国的利益。

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据华尔街日报今天报道称，这次袭击于 1 月 20 日被发现，影响了包括《华尔街日报》、《纽约邮报》和英国新闻机构在内的单位。新闻集团在周五的文件中披露了部分业务遭到黑客攻击，并称其初步分析表明数据已被窃取。据华尔街日报说，此次对新闻集团的网络攻击，据信与中国有关。

这次攻击影响了包括《华尔街日报》及其母公司道琼斯在内的许多出版物和业务部门；纽约邮报；公司的英国新闻业务。新闻集团表示已通知执法部门并聘请网络安全公司 Mandiant Inc. 支持调查。Mandiant 事件响应副总裁 David Wong 表示：“Mandiant 评估认为，这些活动背后的人与中国有联系，我们认为他们可能参与了间谍活动，以收集情报以造福中国的利益。”

根据新闻集团在给员工的备忘录中表示，它认为骇客威胁活动得到了控制。该公司一直在为受影响的员工提供指导。

据证券备案文件和一位知情人士称，该公司的调查表明，包含用户信息在内的财务和客户数据系统没有受到影响。

执法官员和网络安全专家表示，记者通常是黑客代表外国政府获取情报的首要目标，因为他们与可能拥有有价值或敏感信息的消息来源交谈。强大的监视工具已被用来对付记者和人权活动家。

该报道称，多年来，美国当局一直指责中国黑客以一系列美国企业和政府机构为目标。联邦调查局局长克里斯托弗·雷本周表示，北京正在实施“大规模、复杂的黑客计划，其规模比其他所有主要国家的总和还要大”。雷先生说，联邦调查局有超过 2,000 项与中国政府主导的窃取美国信息或技术的指控有关的积极调查。

中国一再否认有关其进行网络攻击的指控。