美国挺台势力升涨 呼吁代表处更名甚至建交无禁忌

美国国会两党议员周四在参议院和众议院提出配套议案，要求美国就驻美台北经济文化代表处(TECRO)更名为“台湾代表处”进行协商，此举肯定会激怒中国。另外，第117届美国国会开议短短一年，提出友台议案数高达51案，挺台动能高涨。其中较敏感呼吁美台复交决议案连署议员人数，也较上会期明显成长。

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据路透社报道称，美国议员推动将驻美台北经济文化代表处更名为“台湾代表处”。如果这些措施成为法律，代表处名称的任何改变都可为小国采取类似措施促进与台湾的接触提供掩护。

由于华盛顿试图反击其认为北京日益增长的经济和军事胁迫，美中关系已经处于几十年来的最低点，此举也肯定会造成美中关系新裂痕。像大多数国家一样，美国与台湾没有正式关系，但美国是台湾最大的国际支持者。

这些议案指示国务卿“寻求与TECRO进行谈判”，将代表处更名为“台湾代表处”。

共和党参议员鲁比奥和参议院外交关系委员会主席、民主党人Bob Menendez提出参议院版本的议案，共和党人John Curtis和民主党人Chris Pappas牵头众议院版本的议案。

据中央社今天报道称，第117届美国国会开议短短一年，提出友台议案数就高达51案，超过上届国会的32案，挺台动能高涨。其中以往被视为相对“激进”的呼吁美台复交决议案，也逐渐获支持。

根据台湾外交部统计，第117届美国国会自去年1月开议以来，联邦参、众两院友台议案数已达51案，超过上届国会整届2年会期的32案，关注内容也扩展至美台关系更全面面向。

中国去年扩大军机扰台规模，10月前4天就派出高达149架次，台海安全成为美国议员高度关注议题，多项友台军事相关法案相继出笼。

盼确保美国具有阻止中国入侵台湾、不会造成“既成事实”（fait accompli）能力的“台湾防卫法案”（Taiwan Defense Act）就是其中之一。另一部也引发许多讨论的则是“台湾伙伴关系法案”（Taiwan Partnership Act），主旨为协助美国国民兵与台湾成立伙伴静好，确保有一支整合良好、危机发生时能迅速部署人员的防卫部队。

除军事议题外，美国国会去年也催生出较以往不同的友台外交类法案，例如由共和党籍众议员费希巴哈（Michelle Fischbach）、民主党籍众议员皮特斯（Scott Peters）去年11月23日连袂提出的“促进与台湾关系法案”（Promoting Ties with Taiwan Act）。

立陶宛去年11月为欧洲开先河，允许台湾以“台湾”为名在首都维尔纽斯设立代表处，却遭到中国多方胁迫。透过“促进与台湾关系法案”，提案议员期盼能运用美国外交影响力及声望，复制立陶宛模式，促进台湾在目前尚未设有常驻代表机构的国家内设处，并协助这些国家对抗伴随而来的威权威胁。

据中央社说，此外，值得注意的是，以往被视为较激进、较敏感的台美复交议题，在国会获支持程度也缓慢成长中。共和党籍众议员帝芬尼（Tom Tiffany）上届与本届会期皆提出呼吁台美复交、签署自由贸易协定（FTA）与支持台湾加入国际组织的决议案。上会期提案只获得另一位共和党议员连署支持，但本会期仅过一半，连署人数就已达20位。

帝芬尼幕僚告诉中央社记者，目前连署议员虽都是共和党人，但帝芬尼会持续向民主党议员推案，希望在2022年让这部决议案变成跨党派支持的法案。