美国消灭IS恐怖头目加强拜登国际领袖地位 莫斯科罕见站队说支持反恐

在消灭了伊斯兰恐怖组织的领导人之后，美国总统拜登在国际舞台上摆出了指挥官的姿态。拜登在白宫追踪袭击行动进程的指挥照片，强化了拜登的反恐国际领袖的形象。法新社说，伊斯兰恐怖组织的领导人命丧美军突击，俄罗斯随后表示，支持美国反恐立场。在美俄因乌克兰议题而紧张关系升高之际，俄方罕见语气稍缓。

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据本台报道称，拜登周四宣布，伊斯兰国恐怖组织领导人阿布-易卜拉欣-哈希米-库雷希在美国对叙利亚西北部伊德莱布省的突击行动中被击毙。在过去的两天里，美国总统已经穿戴上了反恐军事总司令的衣钵。此前美国共和党反对派动辄指责拜登在面对美国的对手和敌手时表现软弱。但在两天内，拜登刚刚向北约的东欧侧翼派遣了3000名部队，并下令开展一项行动，导致圣战分子领导人之一死亡，此消息在世界上显然最受欢迎。

报道称，这位美国总统有时可能看起来犹豫不决，但他知道如何坚定地要求。他说："我致力于保护美国人民免受恐怖主义威胁，我将采取果断行动保护这个国家。我们仍然保持警惕，我们仍然做好准备。这次行动将一个主要的恐怖分子头目从战场上清除，并向各地的恐怖分子发出了一个强烈的信息：我们将追捕你们，天涯海角我们都将找到你们。今天，我们再次继续我们不懈的努力，以保护美国人的安全，并加强我们在世界各地的盟友和合作伙伴的安全。"

然而，尚不清楚这次对一个比他的前任更不知名的圣战领导人的成功突袭，是否足以修复拜登的形象。正是在混乱的从阿富汗撤军的时候，批评拜登软弱已经开始甚嚣尘上。此后又出现了其他问题。反对者批评说，拜登对朝鲜正在不断进行导弹试验，关于伊朗核问题的谈判陷入僵局，竞争对手中国对美国的挑战置之不理。

据路透社说，美国总统拜登周四表示，伊斯兰国一头目在美军于叙利亚的突袭行动中自爆身亡，这对该圣战组织重组的努力构成打击。自伊斯兰国创始人巴格达迪在2019年身亡后，Abu Ibrahim al-Hashemi al-Quraishi一直领导该组织。

据拜登和美国官员称，当美军在叙利亚西北部逼近Quraishi时，他引爆了炸弹，他的家人包括孩子也被炸死。美国官员说，爆炸威力巨大，将尸体从Quraishi所在的三层建筑中抛到街道上，美方并将所有平民伤亡归咎于伊斯兰国。

据法新社说，拜登在宣布反恐胜利的一项声明中表示，「昨晚在我的指挥下，美军在叙利亚西北部成功发动了一场反恐行动，以保护美国民众与我们的盟友，也让这个世界成为一个更安全的地方。感谢美军的技巧与勇气，我们已经成功把伊斯兰国的领导人哈希米（Abu Ibrahim al-Hashemi al-Quraishi）从战场中铲除。」

美军高层官员表示，美国特殊部队在叙利亚西北部发动夜间空降突袭，哈希米自爆身亡。官员指出，哈希米引爆的炸弹同时杀死了他自己的家人，当中有妇女和孩童。没有美军在这次行动中受伤。

库德族部队也参与在伊德利布省（Idlib）发动的这场行动，比哈希米更为知名的前任伊斯兰国首脑巴格达迪（Abu Bakr al-Baghdadi）于2019年在同一地区的类似行动中身亡。巴格达迪于2019年10月在美军发动的突袭行动中身亡后，哈希米接替他成为伊斯兰国领导人。

据法新社说，极端组织伊斯兰国（IS）领导人哈希米（Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi）命丧美军突击，俄罗斯随后表示，支持美国反恐立场。在美俄因乌克兰议题而紧张关系升高之际，俄方罕见语气稍缓。

俄罗斯外交部在声明中还说：「我们支持其他国家各项努力，包括美国率领的国际联盟成员在反恐方面的行动。」俄方表示，已「准备好与所有利害关系国家合作，一起有效因应这类共同威胁（恐怖主义）」，并说俄国在打击叙利亚境内恐怖主义上「做出决定性贡献」。

俄军介入叙利亚内战，但支持叙利亚总统巴夏尔．阿塞德（Bashar al-Assad）政权，美国则支持反政府的库德族民兵组织。

法新社说，美国指控俄罗斯正计划入侵乌克兰，俄国和西方国家最近几周紧张关系急速升高。