加拿大卡车司机抗议延伸到多伦多和魁城

加拿大卡车司机抗议政府强制疫苗令的行动继续延烧，周六的抗议活动已经从首都渥太华延伸到多伦多和魁北克城。2月5日，数百辆卡车和汽车参加了魁北克市的“自由车队”，这是全国抗议强制接种疫苗规定活动的一部分。

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抗议者表示：“我鼓励想重获自由的人们，与其投资给（不实）媒体，不如投资于更好的卫生系统，这就是我的想法。我今天在这里为我孩子的自由和反对在教室里戴口罩而战。”

几天前，魁省省长取消了有争议的、要求不接种疫苗的成年人支付健康税的计划。

魁北克省和相邻的安省人口加起来约占全加拿大的61%。在迹象表明Omicron变种已达到顶峰的情况下，两省已开始取消部分限制。

在安省最大的城市多伦多，卡车车队和支持者周六下午继续在中心聚集，进行反强制疫苗抗议。多伦多警方周六早晨发布推特信息说，已经增加警力，继续关闭市中心核心区道路。

从上周末开始，超万名抗议者，包括部分从西海岸驾车赶来的卡车司机，在首都渥太华进行抗议、反对强制疫苗。截至本周六，抗议已进行到第九天。西部的阿省和曼省也发生了反强制接种的抗议活动。

其间，为支援货车司机而进行的网上筹款活动在筹集了超过1千万元后，上周五被筹款网站GoFundMe以违反服务条款为由移除。

关注事态的佛罗里达州州长罗恩．德桑蒂斯（Ron DeSantis）表示，GoFundMe“霸占用于支持卡车司机的900万美元捐款，并将其用于他们自己选择的事业”，“这是一种欺诈”，并准备调查。

随后，GoFundMe在周六的更新中称，它已经退还给捐赠者捐款，只有剩余的资金才会被分配给慈善机构。

组织者现在已经在新的网站GiveSendGo 上建立了一个备用捐款网站，他们说这将确保钱能到达抗议者手中。该捐赠网站在创建后的几个小时内就筹集了超过 24万美元。