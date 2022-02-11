美澳外长会谈 重申台海和平稳定重要性

美国国务卿布林肯与澳洲外长潘恩会谈，双方讨论中国与俄罗斯对国际秩序构成的挑战与深化区域经济合作，两人也重申台海和平稳定的重要性。

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布林肯（Antony Blinken）目前正在澳洲访问，出席美、日、澳与印度四方安全对话（Quad）外长会议，并与各国外长双边会晤。

美国国务院发言人普莱斯（Ned Price）透过新闻稿指出，布林肯11日与潘恩（Marise Payne）的会晤，肯定美澳同盟与四方安全对话在解决区域面临的紧迫挑战与机遇取得的实际进展的重要性，以及推进美、英、澳AUKUS三方安全倡议伙伴关系的步骤。

布林肯与潘恩也就中国与俄罗斯对基于规则的国际秩序构成的挑战、澳洲支持欧洲盟友的意愿、加强对抗COVID-19（2019冠状病毒疾病）的努力，以及在未来10年气候行动重要性交换意见。

普莱斯指出，布林肯与潘恩两人提及深化区域经济关系的努力，并重申台海和平稳定的重要性，也讨论美澳在太平洋岛屿的伙伴关系，共同因应包括新冠、气候变迁与非法捕捞活动在内的集体挑战的决心。

结束澳洲访问行程后，布林肯将转往斐济与太平洋岛国领袖会晤。