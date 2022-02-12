巴黎汽车堵路运动爆发之际 加拿大司法判瘫痪行动破坏经济下令停止

加拿大一名法官周五下令，反对疫情限制措施的抗议者对加美一条关键贸易走廊长达四天的封锁行动必须终止，司法令昨夜今晨已经生效；该国总理特鲁多向美国总统拜登承诺迅速采取行动，结束这场扰乱北美汽车业的危机。加拿大汽车堵路运动向欧洲等地蔓延，法国名为自由车队堵路行动今天在巴黎上演。

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据路透社报道称，判定加拿大卡车司机抗议活动造成重大经济影响，法官下令制止。这项命令可能带来的结果是安大略省温莎市警方对卡车司机进行清场。这些司机将数十辆卡车拥堵在大使桥(Ambassador Bridge)附近。大使桥是北美最繁忙的陆路边境口岸，也是阻断底特律汽车制造商供应的节点之一。

加拿大高等法院法官Geoffrey Morawetz的命令在东部时间周五晚上7点(0000GMT)生效。

抗议活动造成的拥堵导致福特汽车等公司减产，企业为减少损失纷纷将供应运输改道。

由加拿大卡车司机发起的“自由车队(Freedom Convoy)”抗议活动在法国、新西兰、澳洲和美国也引发了类似风潮，美国国土安全部正努力确保3月初华盛顿特区举行的“自由车队”活动“不会扰乱合法贸易”。

加拿大司法介入被指受美国施压。据白宫一份声明称，拜登在与特鲁多的通话中表达了对汽车工厂停产和减产的担忧。据声明说，“两位领导人一致认为，阻碍两国旅行和商业往来的个人行为正在对公民的生活和生计产生重大的直接影响，”声明称，“(加拿大)总理承诺在执法方面迅速采取行动，(美国)总统感谢他和加拿大有关部门为恢复通往美国桥梁通道开放所采取的措施。”

据IHS Markit估计，2021年美加汽车与核心零部件跨境贸易总额为515亿美元。

安大略省领导人周五试图增加压力，威胁对不遵守规定的人处以10万加元的罚款和最多一年的监禁。温莎警方发表声明，警告将进行逮捕。但不清楚当局是否以及何时会开始进行罚款或监禁。