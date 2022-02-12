美国印太战略邀请台湾海巡合作

美国白宫今天公布美国总统拜登任内第一份区域战略报告，内容指出，美国将与区域内外伙伴维护台海和平稳定，包括支持台湾自卫，以确保台湾人民能有一个依循其意志与最大利益和平决定未来的环境，并威吓台海军事侵略；另外，报告也提及，将扩大美国海岸警卫队（Coast Guard）与他国的合作，以因应跨国威胁。

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就美印太报告，中央社今天引述专家称：台美海巡合作制衡中国灰色冲突。

美国今天公布印太区域战略报告，内容提到扩大海岸警卫队与他国合作。学者林颖佑分析，美国海巡具司法警察身分，执勤比海军更具弹性，并体现自由开放的印太战略，可制衡中国海警扩张带来的灰色冲突。

台湾海军官员下午接受中央社访问时指出，海军代表的是武力展示与威胁，海巡代表的涵意为执法，此次印太战略报告特别提及美国海岸防卫队应与他国合作，目的就是避免让外界、尤其是中国等国家，认为美方单方面挑起威胁进而导致误判情势。这名官员表示，台美交流一直以来都是基于“人道救护”、“海上保安”及“护渔”等方向，若牵扯到海军恐怕会有侵略或挑衅意涵，因此以海巡进行交流，能够避免引起政治纷扰。

熟悉中共军事的中山大学亚太事务英语学程兼任助理教授林颖佑指出，目前俄罗斯及乌克兰关系紧张，虽然不知道是否发生战争，但造成不稳定因素已成事实；美国选在今年初公布这份报告，借此坚定美方在印太区域立场，并避免印太出现另一个不稳定局势。

针对报告提及海岸警卫队部分，林颖佑分析，美国海岸警卫队类似于台湾的海巡，虽然名为“海巡”、但实际位阶相当高，其海上及空中兵力、力量，甚至比部分印太国家的海军还坚实。林颖佑指出，若使用海军与他国合作，恐会造成对立或针对性，但海巡具有司法警察、海上执法性质，任务范围包括人道救援、打击海盗、海洋资源保护等，执行任务上更具弹性，也体现“自由开放”的印太战略。

林颖佑认为，在全球合作暨训练架构（GCTF）下，美国海岸警卫队能比海军与他国进行更多实质合作交流，特别是台湾与美国去年曾签署“台美海巡合作了解备忘录”（AIT-TECRO MOU on Coast Guard Cooperation），能够制衡中国海警力量的扩张及所带来的灰色地带威胁。

该报道称，台湾国防部智库、国防安全研究院学者苏紫云指出，这份战略报告是拜登政府第一个官方区域战略文件，并把台湾列入重要区域伙伴，共同维持印太区域和平。苏紫云表示，海岸警卫队是美国第5军种，美方很早就将其定位成可在远海执行低强度冲突任务，当时是应对海盗、跨国人口走贩运、贩毒等，现在则是应对类似中国海上民兵等灰色地带冲突及威胁。苏紫云指出，美国海巡在应对海盗时，因为是进行海上执法，且可使用水砲等非杀伤性武器，不像海军较有侵略性的“作战性质”，战术作为比海军更具执勤弹性，并遏止灰色冲突。

中央社说，根据台湾国防院定义，“灰色冲突”（grey zone conflicts）是国安新挑战，指的是“未达战争门槛且非传统或非常规的武力使用”，攻击方让被攻击者难以决定以军事或警察力量回应，借此延长决策时间，但无论是决策延迟、做出误判，都可能是敌方目的。