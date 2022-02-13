加拿大警方强行执法 逮捕阻碍交通要道民众

警方13日在美国与加拿大之间的最繁忙边界通道附近，驱离并逮捕仅剩为数不多的抗议民众，致力于终结因不满防疫管制而爆发的抗争。美方欢迎加拿大警方为消除交通障碍而强力干预。

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警方13日在美国与加拿大之间的最繁忙边界通道附近，驱离并逮捕仅剩为数不多的抗议民众，致力于终结因不满防疫管制而爆发的抗争。美方欢迎加拿大警方为消除交通障碍而强力干预。

美联社报导，加拿大警方在首都渥太华设立联合指挥中心。连日来的抗争已瘫痪渥太华市中心，惹怒对于警方执法不力而深感失望的民众，并使得总理特鲁多（Justin Trudeau）承受莫大压力。

而瘫痪渥太华的抗争引发加拿大全境及其他国家的响应，法国、新西兰与荷兰也相继爆发类似车队堵塞交通要道的抗议行动，美国国土安全部警告，卡车车队疑似在美国境内集结。

加拿大温莎市（Windsor）指出，破晓后在连接美国底特律与温莎市的大使大桥（Ambassador Bridge）附近，逮捕数名抗议民众，并且拖吊数辆车。温莎市是加拿大的汽车业重镇。

目前还不清楚大使大桥将于何时恢复通车，不过温莎市长表示，他希望就在当日。温莎市警方则说，他们将在抗议民众集结的区域继续执法，并且对于违法行动零容忍，呼吁大众避开警方执法的区域。

经过警方12日劝说民众驶离他们的卡车及各型车辆后，目前还有少数抗争者不愿离去。这些抗议民众以车辆封阻往来美加两国的交通要道，这条经济命脉承载了两国约25%的出口商品。

根据警方估算，12日聚集在渥太华的抗议民众达到4000人，过去数个周末也是如此，反对强制疫苗接种的民众自今年元月底在渥太华市中心安营扎寨以来，他们到处流窜并大声喧嚣。