渥太华最后的卡车被拖走：当地自由车队运动结束了

加拿大渥太华的反对防疫政策的自由车队抗议运动，随着昨夜今晨最后一批的示威堵路卡车被拖走，宣告结束。渥太华民众随后重新看到清静的城市，但有人高兴却有人生气。支持还是反对自由车队运动，也让渥太华居民陷入分歧。未知自由车队运动是否会在其它地方死灰复燃。

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据法新社说，在加拿大警方执行大规模清场、终结反新冠病毒防疫规范抗议者的围城行动后，最后一批大卡车今天被拖离首都渥太华。在将近一个月纷扰后，市区街道首度恢复宁静。在白雪皑皑的渥太华（Ottawa）市中心，当局持续执行大规模清场行动。身着镇暴装备的警察2天下来与卡车司机带头的示威民众对峙，终于把他们载离国会外的抗议聚集地。

工作人员拆除示威者搭建的最后一些帐棚、小吃摊和其他临时结构物，并移除街道上的积雪，准备让当地店家恢复营业。

在市中心居住工作的林德里（Jeff Lindley）向法新社表示：「我很高兴我的城市回来了。今天好多了，更平静、更安静，没有那些令人不安的卡车和抗议民众。」

渥太华代理警长贝尔（Steve Bell）在记者会上说，「许多非法抗议民众已不在现场」，但「我们尚未完成任务」。他表示，当局持续密切关注情况，以「确保不会再有人回来占领街道」。

渥太华警方发出提醒，除当地居民和工作者外，核心区域仍禁止进入，并建议剩下的抗议民众离开，否则恐遭逮捕。

贝尔表示，在安全区域内已有4人被捕。自加拿大警方18日进驻以来，共计191人被捕，包括抗议领袖。贝尔还说，有79台车辆被拖离市中心。渥太华从1月29日开始遭瘫痪，当时有数以百计卡车、露营车和其他车辆停驻市区抗议。

法新社说，尽管加拿大鉴于新冠病毒Omicron变异病毒株病例增势趋缓，已放宽防疫规范，不过抗议民众持续呼吁政府全面取消一度堪称全球最严苛的限制措施。