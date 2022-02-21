特朗普自创网站「真实社群」上架了

美国前总统特朗普与他的自创社交平台「真实社群」（TRUTH Social ）资料照片

美国前总统特朗普的Truth Social「真实社群」应用程序周日晚间就可在苹果应用商店下载了。按法新社说法，特朗普是在针对保守派打造的Gettr、Parler、Gab等社媒百家争鸣之际，资本据报有12.5亿美元的特朗普媒体科技集团设法从中杀出血路，创建此平台。

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据路透社今天报道称，特朗普的Truth Social应用程序在苹果应用商店上架。据目击者称，特朗普的Truth Social应用程序周日晚间即可在苹果应用商店下载。

这款应用程序也会自动下载到在预期发布之前就已预定该应用的苹果设备用户手中。

据法新社昨夜今晨报道称，美国前总统特朗普自创社群平台「真实社群」计划本周逐步推出，并于3月底前「全面运作」。特朗普遭主要社群媒体封锁1年多后，自创社群平台可望提高他的能见度。 「真实社群」（TRUTH Social，暂译）母公司「特朗普媒体科技集团」（Trump Media and Technology Group, TMTG）执行长努尼斯（Devin Nunes）昨晚对福斯新闻（Fox News）表示：「本周，我们将开始在苹果（Apple）的App Store向大众推出。」 努尼斯说：「我认为3月底前就能全面运作，至少在美国。」

该报道称，努尼斯（Devin Nunes）辞去联邦众议员后担任「特朗普媒体科技集团」负责人。 特朗普先前形容「真实社群」为脸书（FB）、推特与YouTube的替代选择。

2021年1月6日特粉大闹国会山庄之后，这3家社群媒体接连禁止特朗普使用。 苹果App Store周日宣布，21日总统日（Presidents' Day）即可开始预订「真实社群」应用程式。 特朗普与夫人梅兰妮亚（Melania Trump）也打算周一开放贩售1万个NFT（非同质化代币），以特朗普总统任内的重要时刻为主题。

法新社说，在针对保守派打造的Gettr、Parler、Gab等社媒百家争鸣之际，资本据报有12.5亿美元的特朗普媒体科技集团设法从中杀出血路。