特朗普自創網站「真實社群」上架了

美國前總統特朗普與他的自創社交平台「真實社群」（TRUTH Social ）資料照片

美國前總統特朗普的Truth Social「真實社群」應用程序周日晚間就可在蘋果應用商店下載了。按法新社說法，特朗普是在針對保守派打造的Gettr、Parler、Gab等社媒百家爭鳴之際，資本據報有12.5億美元的特朗普媒體科技集團設法從中殺出血路，創建此平台。

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據路透社今天報道稱，特朗普的Truth Social應用程序在蘋果應用商店上架。據目擊者稱，特朗普的Truth Social應用程序周日晚間即可在蘋果應用商店下載。

這款應用程序也會自動下載到在預期發布之前就已預定該應用的蘋果設備用戶手中。

據法新社昨夜今晨報道稱，美國前總統特朗普自創社群平台「真實社群」計畫本周逐步推出，並於3月底前「全面運作」。特朗普遭主要社群媒體封鎖1年多後，自創社群平台可望提高他的能見度。 「真實社群」（TRUTH Social，暫譯）母公司「特朗普媒體科技集團」（Trump Media and Technology Group, TMTG）執行長努尼斯（Devin Nunes）昨晚對福斯新聞（Fox News）表示：「本周，我們將開始在蘋果（Apple）的App Store向大眾推出。」 努尼斯說：「我認為3月底前就能全面運作，至少在美國。」

該報道稱，努尼斯（Devin Nunes）辭去聯邦眾議員後擔任「特朗普媒體科技集團」負責人。 特朗普先前形容「真實社群」為臉書（FB）、推特與YouTube的替代選擇。

2021年1月6日特粉大鬧國會山莊之後，這3家社群媒體接連禁止特朗普使用。 蘋果App Store周日宣布，21日總統日（Presidents' Day）即可開始預訂「真實社群」應用程式。 特朗普與夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）也打算周一開放販售1萬個NFT（非同質化代幣），以特朗普總統任內的重要時刻為主題。

法新社說，在針對保守派打造的Gettr、Parler、Gab等社媒百家爭鳴之際，資本據報有12.5億美元的特朗普媒體科技集團設法從中殺出血路。