美国前国务卿蓬佩奥将访问台湾

台湾外交部今天表示，美国前国务卿蓬佩奥伉俪3月2日至5日访台，将晋见总统蔡英文等多名政府高层。台湾在野党呼吁执政党也安排在野党与蓬佩奥会见，以期展现台湾面貌。蓬佩奥在2018到2021年担任美国国务卿时大力挺台，卸任后仍常发文支持台湾。

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据中央社今天引述台湾外交部表示，美国前国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）伉俪3月2日至5日访台，将晋见总统蔡英文等多名政府高层。

该报道称，外界关注防疫规划，台湾疫情指挥中心指挥官陈时中说，将比照既有外交泡泡进行。

台湾外交部今天表示，蓬佩奥伉俪来台行程，除晋见蔡总统，也将接受副总统赖清德款宴，以及拜会立法院长游锡堃与外交部长吴钊燮，接受吴钊燮款宴。

各国新冠病毒每日新增个案数量仍然相当可观，今天下午的中央流行疫情指挥中心记者会中有媒体询问蓬佩奥来台入境检疫模式，陈时中表示，将比照既有外交泡泡进行，入境检疫模式都是依据来访时间长短订定，外交部对于外交泡泡经验充分，全权交由主责部门安排。

中央社说，美国前国务卿蓬佩奥预计下周三访台，多名民进党立委在脸书贴出梗图，热烈欢迎美国史上最挺台国务卿，争相邀访蓬佩奥到家乡品尝台湾美食，扬言让他“饱到天灵盖”再回去。

甫前往美国国会访问的国民党立委陈以信则表示，美国前任高层官员来台有助增进台美关系，是很正面的事，但他希望政府安排行程，不要侷限在“执政党外交泡泡”里，也能安排蓬佩奥多跟在野党接触，让外宾有机会真实了解台湾各面向。

蓬佩奥预计3月2到5日到访台湾，旋风式访问行程满满，除要拜会总统蔡英文、副总统赖清德、立法院长游锡堃、外交部长吴钊燮等政治人物，还要参加远景基金会演讲，但仍有许多民进党立委希望蓬佩奥难得访台，在百忙之中能下乡吃美食。国民党立委陈以信则认为蓬佩奥不应只跟民进党政府官员见面，也该接触在野党，听听台湾各种多元声音。

民进党立委林宜瑾在脸书表示，蔡总统第二任上任以来，已有多名重量级外宾访台，层级一次比一次更高，这不是凭空而来，是因为摆脱前总统马英九时期对中国的依赖，勇敢走出去，才能迎来今日民主世界的认同，若蓬佩奥行程有空档，她欢迎蓬佩奥一定要来品尝“台南美食”。

民进党立委刘建国也在脸书贴出瘦身后的蓬佩奥照片，强调欢迎蓬佩奥来云林吃美食，“一定让您饱到天灵盖再回去美国”。

据中央社说，蓬佩奥在2018到2021年担任美国国务卿时大力挺台，卸任后仍常发文支持台湾，他2月11日才在自己官方社群网站推特（Twitter）指出，台湾绝不是中国的内政事务，我们必须确保中国共产党明白，美方将采取任何必要行动捍卫台湾自由。