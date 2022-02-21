袭击随时会发生 美要求旅俄公民撤离莫斯科、圣彼得堡

出于局势不断升级，美国驻俄罗斯大使馆发出警告，莫斯科和圣彼得堡可能发生袭击，建议在这两座城市的美国公民准备在没有任何帮助的情况下撤离。

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据彭博社报道，美国驻俄罗斯大使馆20日发出的警告称，“俄罗斯主要城市的购物中心、饭店、地铁站和其他目标可能遭攻击”。美方将这些说法归咎于未指明的媒体消息来源，并呼吁“做好不依赖美国政府协助的撤离”。

近一个月来，美国政府一直建议公民不要前往俄罗斯，如果遇到麻烦可以寻求美国大使馆的帮助。新警告增加包括“避开人群”、“在游客经常光顾的地方保持警惕”和“制定不依赖美国政府援助的疏散计划”等指示。

彭博社称：不过此举遭到俄罗斯外交部的质疑，所谓威胁的性质尚不清楚，警告中所指的媒体来源也不是很明显。俄罗斯外交部发言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）质疑“要如何理解这一切？”。

另据路透社报导：美国和欧盟已警告莫斯科，任何攻击乌克兰的行动将面临严重制裁；但欧盟外交事务首长波瑞尔（Josep Borrell）则说，现在还不到制裁俄罗斯的时候。波瑞尔告诉记者，只有“当时机来临时”，他才会召开特别会议讨论是否同意制裁，现阶段欧盟支持安排进一步磋商的最新尝试。