乌克兰危机升温 拜登发表全国演说

白宫宣布，美国总统拜登22日就俄罗斯对乌克兰的最新行动，对全国发表演说。拜登表示：承认两个分离共和国是俄罗斯入侵乌克兰的开始。美方正在对俄罗斯主权债务实施广泛制裁。 这意味着美国切断了西方对俄罗斯政府的资助 。但他表示乌克兰“仍有避免最坏情况的可能；希望外交方式仍是可行的。

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拜登说，美国现在制裁两家俄罗斯银行以及俄罗斯金融寡头；切断俄罗斯与西方资金的联系；将继续向乌克兰提供“防御性”武器；拜登还说他授权将美军重新部署到波罗的海国家。

白宫表示，拜登是在美东时间下午一点发表演说的，向全国民众说明俄罗斯和乌克兰的最新情势，较原预定时间提前一个小时。

俄罗斯总统普京21日签署政令，承认乌克兰东部两个分离地区顿涅茨克人民共和国（Donetsk People's Republic）和卢甘斯克人民共和国（Lugansk People's Republic）是独立国，接着派遣部队以“维和人员”身分进入当地。

仅具橡皮图章形式的俄国上下议院，第二天火速通过与乌东的友好条约，让俄国和分离主义分子佔据地区展开军事合作，包括可能建立俄军基地。普京随即批准这项条约。

普京22日稍后要求国会上议院联邦院（Federation Council）批准对外用兵，以支持乌克兰分离主义人士，上议院随即表决一致通过，动议立即生效。

白宫22日稍早称俄军进驻乌东的行动为“入侵”，这意味俄国已越过拜登所说将导致美方实施强力制裁的红线。白宫副国安顾问菲纳（Jon Finer）说：“入侵就是入侵，那就是目前在进行的事。”