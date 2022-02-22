余茂春传随蓬佩奥访问台湾

据台媒报道称，台湾外交部21日证实，美国前总统特朗普任内大力挺台的国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo ）已敲定于下周访台，引发热议。对此，台湾民进党立委林俊宪特别提到，特朗普任内的顾问余茂春（Miles Maochun Yu）此次也将随蓬佩奥来台，他并大赞余茂春是促成美国对中国政策扭转的大功臣！

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据自由时报报道称，这人将随庞皮欧访台！ 绿委林俊宪赞余茂春是美国对中强硬关键角色。

21日有消息指出，蓬佩奥伉俪订于3月2日至5日访问台湾，台湾外交部随后证实，特朗普政府的中国政策规划首席顾问余茂春也会随行来台，届时他们将晋见总统蔡英文，接受副总统赖清德款宴、拜会立法院长游锡堃、外交部长吴钊燮，也将有公开演讲。

消息一出，林俊宪今下午在脸书发文特别提到台湾民众比较陌生的余茂春，直言他与蓬佩奥是促成美国对中政策扭转的“黄金组合”，“余茂春先生被称为美国对中政策扭转的第一人，换句话说，今日我们熟知的美中格局很大一部分与他有关。”

据林俊宪表示，“余先生出生于中国，或许也正是如此，他比任何人都了解中共的本质，在特朗普总统任内他担任国务卿的中国政策首席顾问，一改70年代以来美国外交体系主流的‘拥抱熊猫派’，认为不应对中国抱持幻想，让世人警觉中国的野心。”

接着林俊宪指出，在华府对台方针上，余茂春强调强调美国的“信用”是关键，如若不能维持台湾的自由与民主，放任中国侵略而坐视不管，将是对美国信用的严重损害，因此主张美国应采取更明确的态度回应中国对台施压，“美国近年来大力支持台湾的举动，或许背后的重要推手正是余先生，他绝对是值得台湾尊敬深交的友人。”

据该报道引述林俊宪说：“台湾人在世界上以好客闻名，尤其蓬佩奥与余茂春长期为台湾仗义执言，有如好友来访，一定是盛情款待！这不仅是对朋友的热情，更能展现台湾作为一股良善力量，值得国际间志同道合伙伴的支持！”