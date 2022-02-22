烏克蘭危機升溫 拜登發表全國演說

白宮宣布，美國總統拜登22日就俄羅斯對烏克蘭的最新行動，對全國發表演說。拜登表示：承認兩個分離共和國是俄羅斯入侵烏克蘭的開始。美方正在對俄羅斯主權債務實施廣泛制裁。 這意味着美國切斷了西方對俄羅斯政府的資助 。但他表示烏克蘭“仍有避免最壞情況的可能；希望外交方式仍是可行的。

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拜登說，美國現在制裁兩家俄羅斯銀行以及俄羅斯金融寡頭；切斷俄羅斯與西方資金的聯繫；將繼續向烏克蘭提供“防禦性”武器；拜登還說他授權將美軍重新部署到波羅的海國家。

白宮表示，拜登是在美東時間下午一點發表演說的，向全國民眾說明俄羅斯和烏克蘭的最新情勢，較原預定時間提前一個小時。

俄羅斯總統普京21日簽署政令，承認烏克蘭東部兩個分離地區頓涅茨克人民共和國（Donetsk People's Republic）和盧甘斯克人民共和國（Lugansk People's Republic）是獨立國，接着派遣部隊以“維和人員”身分進入當地。

僅具橡皮圖章形式的俄國上下議院，第二天火速通過與烏東的友好條約，讓俄國和分離主義分子佔據地區展開軍事合作，包括可能建立俄軍基地。普京隨即批准這項條約。

普京22日稍後要求國會上議院聯邦院（Federation Council）批准對外用兵，以支持烏克蘭分離主義人士，上議院隨即表決一致通過，動議立即生效。

白宮22日稍早稱俄軍進駐烏東的行動為“入侵”，這意味俄國已越過拜登所說將導致美方實施強力制裁的紅線。白宮副國安顧問菲納（Jon Finer）說：“入侵就是入侵，那就是目前在進行的事。”