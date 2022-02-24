俄乌战事：拜登的民意支持率或不进反失

美国/乌克兰

美国总统拜登希望把2022年用于建设美国的桥梁，这不仅仅是字面意义上的桥，也包括隐喻意义。然而，俄罗斯总统普京引发的一场危机可能重塑欧洲，也要把拜登拖下水。据路透社引述分析说，俄乌危机救不了拜登的民意支持率，倒是很可能让他进一步失分。

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路透社报道称，拜登的助手们说，就在一个月前，拜登还制定了一项计划，想通过走出白宫，与美国各地的人们面对面交流，从而在美国中期选举年挽救他下坠的民意支持率。而现在，他却一头扎进俄乌外交政策挑战的细节中，压根没时间理会中期选举。

据一位政府高级官员说，“他现在不谈政治，” 这位政府高级官员说，“他全部注意力都放在与外国领导人的通话，或者他下一步要与谁交谈，或者说‘我需要让(参谋长)联席会议听电话，或者给托尼(国务卿布林肯)打电话，告诉他该说什么。他极力参与指导其中的每个细节。”

两党的战略家说，在国会中期选举之年，控制白宫的政党通常会在国会丢掉席位，无论白宫愿不愿意，政治阴影就在那里。

拜登曾表示，美国士兵不会进入乌克兰，而美国选民通常不会根据海外事件来投票。但是，从俄罗斯到欧洲的能源供应中断可能导致美国的汽油价格飞涨，使得美国人已因通胀升至40年高位而感受的痛苦雪上加霜。

拜登将乌克兰的紧张局势描述为专制与民主之间的全球斗争的一部分。民主党籍战略家Steve Elmendorf表示，如果美国和西方盟友能够回击普京，并支撑起一个独立的乌克兰，同时不让美国军队参战，将可能提高他的声望。但Elmendorf表示，他认为美国的大部分情绪不会太取决于乌克兰，而更要看人们是否觉得他们正从新冠危机中重振。

该报道说，普京似乎决心要控制一个独立的乌克兰，这意味着危机可能会拖上几周，几个月，甚至更久。如果外界认为拜登在处理这一问题上跌跌撞撞，那么在党内内讧中仍集中精力阻挠拜登疫情相关政策和立法议程的共和党人，很可能会加倍努力，将总统描绘为软弱无力、过于被动，无法对抗普京。

“乌克兰局势确确实实分散了拜登的注意力，”共和党战略家Scott Reed说，“这让他远离了选民关心的问题：通胀、汽油价格、边境。”

全球指标油价--布兰特原油在每桶100美元左右徘徊，这是2014年9月以来的最高位。俄罗斯是世界第三大石油生产国，仅次于沙特阿拉伯和美国，而且是欧洲的重要能源供应国。路透社说，接受采访的专家和政府官员认为，拜登政府预计不会将目标对准俄罗斯的石油和天然气行业，因为担心那样做可能推升通胀并对欧洲盟友造成伤害。