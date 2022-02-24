美国叫停特朗普时的“中国倡议” 拜登许诺推出更有效防招

美国/“中国倡议”

美国司法部周三将结束一项旨在打击中国间谍活动和窃取知识产权的项目，从一名官员所说的“目光短浅的”关注点转向应对来自更广泛敌对国家的威胁。就叫停“中国倡议”，美国司法部国家安全部门助理首席检察官Olsen称，“不要误会，我们仍将不屈不挠地保卫国家免遭中国的威胁。”

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据路透社报道称，美国司法部将结束一项特朗普时期针对中国间谍和知识产权威胁的名为“中国倡议”项目。批评人士表示，这项在前总统特朗普执政期间实施的倡议相当于种族定性，形成了一种恐惧文化，影响了科学研究。

美国司法部国家安全部门助理首席检察官Matt Olsen表示，此举表明政府认识到，将中国作为关注焦点局限性过大。 “我们看到中国、俄罗斯、伊朗和朝鲜等国的邪恶活动比以往任何时候都更加咄咄逼人，能力也更强，”他称，“我们的新战略是以威胁为导向。”他表示，“通过选择一个国家，正如中国倡议所做的，这在某些方面制造了一种目光短浅的做法，我认为这并不能真正反映出威胁格局的性质。”

据司法部国家安全部门助理首席检察官Olson称，未来，司法部将设置更高的门槛，并在对学者提起类似的刑事诉讼之前进行更严格的监督。

据路透社说，司法部的新战略将主要关注几个核心领域的案件：保护国家免受间谍活动、出口管制和违反制裁的威胁；保护企业知识产权、有关美国人民和供应链的民间信息；保护民主不受威权政权构成的日益严峻的威胁影响。Olsen称，“不要误会，我们仍将不屈不挠地保卫国家免遭中国的威胁。”