台湾称希望加入美日澳印四方安全对话

台湾/四方安全对话

台湾副总统赖清德今天接见美国跨党派资深代表团时表示，希望台湾未来加入美国在印太地区与日本、澳大利亚及印度的四方安全对话，维持区域和平并做出贡献；美国代表团则允诺，将台湾赖副总统意见带回讨论。

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据中央社今天报道称，美国总统拜登指派前参谋首长联席会议主席穆伦（Michael Glenn Mullen）率领的跨党派资深代表团访台，台湾赖副总统上午在外交部次长曾厚仁等人陪同下，于总统府接见代表团。

据台湾总统府在会面后发布新闻稿指出，赖副总统致词时表示，代表团访台对台湾或印太地区现阶段的稳定是非常重要的，非常感谢美国总统拜登、穆伦及代表团，用具体行动表达对台湾民主坚若磐石的支持，以及向国际社会传达对印太和平稳定长久承诺的决心。

赖副总统说，期盼访团能协助台美签订BTA，及协助台湾加入跨太平洋伙伴全面进步协定（CPTPP），让台湾不被排除在民主经济联盟以外，这也是现阶段非常重要、具有区域和平稳定需求的经济战略。

赖副总统表示，台湾在蔡总统领导之下，秉持和平、民主、自由、人权的方向来发展，且事实上台湾已是一个主权独立国家，名字叫中华民国，台湾的前途由2300万人决定，没有人会进行挑衅。

赖副总统指出，美国在印太地区与日本、澳大利亚及印度等3个国家共同合作，形成四方安全对话，稳定印太的和平与发展，盼未来台湾可以加入共同运作，维持区域的和平并做出贡献。

中央社说，穆伦表示，在乌俄情势下，美国也学到相当多教训，他认为危机也是转机，可以重新省思过去的做法，台湾是一个民主灯塔，美国乐见台湾持续繁荣下去，赖副总统提及的意见，代表团将会带回美国华府讨论。