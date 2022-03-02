拜登国情咨文斥普京是独裁 正被全世界孤立

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美国总统拜登在周二晚上的国情咨文演讲中重点谈到了乌克兰。他强烈抨击普京是 "比以往任何时候都更加孤立 "的 "独裁者 "和俄罗斯寡头。

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莫斯科加强了在乌克兰的攻势，特别是加大攻击了基辅和大城市哈尔科夫之际，美国总统拜登发表国情咨文严批普京独裁。拜登解释美国将维持不出兵乌克兰，因避免发生第三次世界大战的立场，但强调加大支持乌克兰抗击俄罗斯。

据本台报道称，周二，拜登在美国国会山发表国情咨文时，美国国会议员们起立为乌克兰人民鼓掌。美国总统保证 "美国与乌克兰人民站在一起"。在俄罗斯开始入侵乌克兰的几天后，拜登向乌克兰驻美国大使和乌克兰人民表示敬意。报道说，"从泽伦斯基总统到所有乌克兰人，他们的勇敢、他们的勇气、他们的决心激励着全世界。"

拜登指出，"普京今天在世界舞台上比以往任何时候都要孤立，"拜登星期二在国会同时赞扬西方在面对入侵乌克兰时的团结。拜登说，普京以为他可以大摇大摆走进乌克兰，世界也会如常继续转动。普京错了，相反，普京遇到了一堵他从未设想过的墙。他遇到了乌克兰人民"。

拜登总结说，当历史被书写时，普京在乌克兰的战争将使俄罗斯变得更弱，而世界其他国家变得更强。拜登的讲话受到了两党议员的掌声，本台的报道称，美国希望在乌克兰问题上表现出团结。

美国正在向俄罗斯飞机关闭其领空。拜登在讲话中证实，美国将关闭领空，"对所有俄罗斯航班关闭"，就像欧盟和加拿大早些时候所做的那样。同时，美国总统拜登威胁俄罗斯寡头，称美国要没收他们的 "游艇、豪华公寓和私人飞机"，拜登指控说这些都是不诚实收益的结果。

拜登周二宣布，在俄罗斯入侵乌克兰后，美国将从战略储备中释放3000万桶石油以稳定市场。"他说："美国已经与其他30个国家合作，从世界各地的储备中释放了6000万桶石油。他补充说，华盛顿 "准备在必要时做得更多"。

拜登随后也利用这个机会为他的改革计划进行了辩护，这些改革在国会中仍然基本上被自己的多数派内部的分歧所阻止。在这个议题上，美国总统得到的两党掌声较少，但这并不妨碍他得出结论：美国团结比一年前更强大。拜登同时相信，美国将一年比一年更强大。