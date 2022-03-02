曾预乌克兰战争有损拜登威信 新民调报告美国民众升支持

美国/拜登

周二完成的路透/益普索(Ipsos)民调结果显示，美国民众对总统拜登处理俄乌危机的支持度在过去一周有所上升，有43%的人表示支持，高于之前一周的34%。大多数受访者(58%)表示，危机带来燃料和天然气涨价，但为了保卫另一个民主国家，这是值得的。2月23日和24日民调中同意这一说法的人比例为49%。

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路透社今天报道称，根据路透/益普索调查显示，美国民众对拜登处理俄乌危机的支持度上升。而且绝大多数受访者(71%)表示，他们认为美国应该向乌克兰提供武器以应对俄罗斯攻击。约77%的受访者认为，美国应该为此对俄罗斯实施进一步制裁。

大多数受访者(58%)表示，危机带来燃料和天然气涨价，但为了保卫另一个民主国家，这是值得的。2月23日和24日民调中同意这一说法的人比例为49%。约75%受访者认为，在乌克兰问题上不作为，将使俄罗斯更加肆意地在欧洲其他地方采取进一步军事行动，这一比例高于一周前的71%。

不过，仍有约47%的人不赞成拜登对危机的反应，超过了持赞成态度的43%。最近几周拜登的整体支持度一直徘徊在上任以来的低点附近。

透/益普索调查是在美国总统拜登今天发表国情咨文讲话前完成的。报道称，这项民意调查是用英语在线进行的，范围遍及美国各地。调查收集了1,005名成年人的回答。