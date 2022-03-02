白宫将进一步制裁普京 不排除禁俄罗斯原油

加重制裁俄

白宫新闻发言人普萨基（Jen Psaki）3月2日表示，美国对普京的进一步制裁即将到来，其中封锁俄罗斯石油和天然气行业的选项“仍在桌面上”。她表示，当局对能源制裁“非常开放”，并正在权衡其对全球市场和美国能源价格的影响。

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当被问及华盛顿和其盟友是否会对莫斯科庞大的能源部门进行制裁时，普萨基说，“我们对这项制裁是非常开放的。我们正在考虑这个问题。这非常的重要，但我们需要权衡所有的影响。”

她表示，随着俄罗斯经济日渐被孤立，美国将作出更多努力，以惩罚俄罗斯总统普京入侵乌克兰的行为。在美国有线电视新闻网（CNN）节目上，她援引已宣布的制裁说，这起战争引发北约和全球其他国家团结“追究普京总统的责任”。

“这些制裁导致卢布暴跌，他们关闭了股市，因为它的破坏力太大，我们已经看到了影响。”普萨基说，“还有更多东西要继续压制普京。”

在被问及美国是否会全面禁止俄罗斯的燃料出口时，普萨基表示，如果莫斯科继续对基辅进行侵略，那麽美国可能会封锁俄罗斯石油，白宫正在权衡这可能对市场产生何种影响，“当局希望对普京总统和他周围的人产生最大的打击”，并减少对美国的影响。

普萨基在谈到禁止俄罗斯石油出口的努力时说：“它仍然在桌面上，并没有离开桌面。”

她表示：“我们还考虑到……如何最大限度地影响和孤立（俄罗斯）总统普京和金融部门。”

“他（拜登）不想做的是推翻全球石油市场或全球市场，或以更高的能源和天然气价格影响美国人民。3月1日，总统宣布动用战略石油储备，以统一的方式、以与全球社会协调的方式来做，是为了解决这个问题并减轻影响，这是我们大力权衡的事情。”

周二，美国及其盟国同意释放6,000万桶石油储备，以帮助抵消供应中断的影响。

尽管美国尚未将俄罗斯的石油销售作为它入侵乌克兰的制裁举措，但美国的贸易商已经採取行动，暂停此类进口。

在莫斯科入侵乌克兰近一周后，国际油价触及八年高点，在周三达到每桶113.02美元的峰值，然后回落到111.53美元。同时，根据路透社看到的一份计划草案，OPEC+产油国计划适度提高产量。