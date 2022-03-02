联合国/乌克兰/俄罗斯

联合国大会周三将谴责俄罗斯入侵乌克兰的行动，同时要求莫斯科停止战斗并撤出俄军。外交人士称，在周二傍晚之前，联合国大会193个成员中接近半数已作为共同发起人，在一份将于周三投票表决的决议草案上签字。草案文本“强烈谴责”俄罗斯“对乌克兰的入侵”。尽管如此，众多国家预计不会投票赞成，或弃权不投票。

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据路透社今天报道说，联合国大会料将通过决议谴责俄罗斯入侵乌克兰，并要求立即撤军。此举的目的是在联合国外交孤立俄罗斯。据称草案文本“强烈谴责”俄罗斯“对乌克兰的入侵”。该决议草案的内容与俄罗斯上周五在联合国安理会一票否决的决议草案相似。决议文本“要求俄罗斯联邦立即、彻底、无条件地从国际承认的乌克兰领土撤出所有军队。”

没有国家在联合国大会享有一票否决权，西方外交官预计该决议案将获得所需的三分之二票数支持，从而得到采纳。

据德国外长贝尔伯克(Annalena Baerbock)周二在联大称，“俄罗斯挑起的战争是一个新的现实。它需要我们每一个国家作出坚定而负责的决定，明确立场，”

虽然联大决议不具有约束力，但有着政治分量。

有几十个国家预计将在投票中正式弃权或根本不参加投票。在过去一周中，安理会曾两次就乌克兰危机进行投票，中国、印度和阿联酋投下弃权票。