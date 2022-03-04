指称蓬佩奥访台收取政治保护费遭驳斥：恶意混淆与污蔑

台湾/蓬佩奥/余茂春

赠勋蓬佩奥表彰对台美关系贡献 总统赞他人气高 总统蔡英文（右）2022年3月3日颁赠特种大绶景星勋章给美国 前国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）（左），表彰他提升台美关系贡献；蔡总统说，蓬佩奥任内为台美关係带来许多突破，她代表台湾人民表达最深感谢，蓬佩奥在台湾的人气很高，希望他常常来访。

台湾有媒体称美国前国务卿蓬佩奥访台是为获取商业利益，曾任驻美外交官的市议员参选人赵怡翔表示，这是有心人刻意将两个时间点完全不同的案子混淆在一起，蓬佩奥访台与商业案无关。

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据中央社今天报道称，传蓬佩奥访台有商业考量，台湾前驻美外交官斥：刻意混淆。

曾担任驻美代表处政治组组长、绰号“口译哥”的赵怡翔指出，蓬佩奥长期热爱并力挺台湾，蓬佩奥任国务卿时的中国政策规划首席顾问余茂春曾亲口向他表示，蓬佩奥“卸任后想搭第一班飞机到台湾”，只是因为疫情影响延后访台，各界不应怀疑、污蔑这位重要的国际友人。

根据媒体报导，蓬佩奥去年7月8日曾率领Anarock公司投资长到双橡园拜会驻美代表萧美琴。赵怡翔表示，外商公司看好台湾商业实力，想要投资台湾，这是台湾民众乐见的事，因此驻处获得这类经贸合作机会，都会依照流程报回给外交部参考。

赵怡翔说，依据驻外单位作业，Anarock这类有关商务资讯的电报在一、两天内就会报回外交部，转给经贸相关部会评估，但蓬佩奥访问台湾是今年3月的事，蓬佩奥此行也没有带任何投资公司相关人员，“两案时间点、内容本质完全不同”。

中央社称，赵怡翔表示，美国退休政治人物挂名顾问或是参与投资公司，在美国是很正常的事，外界不应以错误的眼光解读，污蔑来台湾表达支持的国际友人。

该报道没有提及指称美国前国务卿蓬佩奥访台是为获取商业利益的媒体名称。