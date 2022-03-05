俄方拘留美运动员格林纳（Griner） 控她有毒品

美运动员遭俄方拘留

美国篮球队周六证实，WNBA球星布兰妮·格林纳（Brittney Griner）在俄罗斯被拘留。“美国篮球队了解并密切关注布兰妮·格林纳在俄罗斯面临的法律状况。”该组织写道，“布兰妮在美国篮球队的长期效力期间一直以最专业的态度对待自己，她的安全和健康是我们最关心的问题。”

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格里纳曾为凤凰水星队效力，七次入选WNBA全明星队。据《纽约时报》报道，她因在莫斯科谢列梅捷沃国际机场持有含有大麻油的电子烟弹而被俄罗斯联邦海关拘留。

俄海关表示，其官员拘留了一名获得过2枚奥运金牌的美国运动员，但没有公布她的姓名。格里纳在2016年和2021年为美国女篮效力。

俄罗斯塔斯社后来报道称，经执法部门确认，被拘留的是格林纳。

美国国务院证实了相关报道，称“我们知道有报道称一名美国公民在莫斯科被捕。每当美国公民在海外被捕时，我们随时准备提供一切适当的领事服务。”

俄海关在声明中表示，已对毒品运输提起刑事调查，这名球员已在调查期间被拘留。

在俄罗斯运输毒品可能导致最高10年的监禁。

与许多其他WNBA球员一样，格林纳在休赛期在俄罗斯参加比赛，球员们通常可以获得更丰厚的合同。据《纽约时报》报道，格里纳已经为UMMC叶卡捷琳堡队效力多年。