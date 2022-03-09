华盛顿担忧莫斯科掌控乌克兰“生物研究”机构扣押敏感材料

乌克兰

美国国务院第三号人物，负责欧洲和欧亚事务的副国务卿维多利亚-努兰德（Victoria Nuland）在美国国会听证会上，2022年3月8日。

俄罗斯国防部发言人3月6日声称，乌克兰紧急掩盖了五角大楼资助乌克兰进行军事生物项目的痕迹，紧急销毁疫鼠疫，炭疽，兔热病，霍乱和其他致命疾病等这些特别危险疾病病原体的文件。该消息曾经被舆论解读为是莫斯科的舆论战的一部分。不过，两天之后，美国外交部官员证实了俄方的消息。

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在美国国会3月8日星期二举行的一次听证会上，美国国务院第三号人物，负责欧洲和欧亚事务的副国务卿维多利亚-努兰德（Victoria Nuland）承认，"乌克兰有生物研究设施，事实上美国现在相当担心俄罗斯军队可能试图控制这些设施"。

她说，"[美国]正在与乌克兰人合作，研究如何防止这些研究相关材料落入俄罗斯军队手中"。

在同一听证会上，美国参议员马尔科-鲁比奥提问道："如果在乌克兰发生涉及生物或化学武器的事件或袭击，你是否百分之百肯定责任者一定将是俄罗斯人？" 对此，维多利亚-努兰德明确回答说："在我心中没有任何疑问。

就在美国国务院官员在听证会确认上述消息的同一天，美国的一个公益调查公益组织国民脉搏组织（ The National Pulse ）恢复了一条有关美国协助乌克兰修建P3实验室的信息，据介绍，2010年美国在乌克兰的敖德萨市设立P3实验室的计划曾经获得时任参议员奥巴马的支持。

此外，维多利亚-努兰德还在听证会上对波兰将Mig-29战斗机转交给美国，由美国交给乌克兰的提议感到惊讶， 她说：据她所知，波兰方面并没有事先没有征求美国的意见。

此前，美国五角大楼发言人约翰-柯比（John Kirby）在一份声明中表示，他并不认为波兰方面的提议是可行的。