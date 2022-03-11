美国今拟宣布剥夺俄罗斯最惠国待遇 G7与欧盟料跟进

美国/乌克兰

乌克兰基辅民众2022年3月10日夜至11日凌晨在一个地铁站躲避战火。

美国总统拜登今天将宣布，希望通过剥夺俄罗斯的 "最惠国待遇 "地位，将俄罗斯排除在全球贸易关系的正常制度之外，这将为美国提高对俄罗斯关税铺平道路。美国将与七国集团和欧盟协调，由国会对这项针对入侵乌克兰的新制裁措施作出最终决定。

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据法新社今天报道称，一位接近此事的消息人士称，美国总统拜登周五将宣布，他希望通过剥夺俄罗斯的所谓 "最惠国待遇 "地位，将其排除在全球贸易关系的正常制度之外。同一消息来源说，美国将与世界工业七国集团和欧盟协调，由国会对这项针对入侵乌克兰的新制裁措施作出最终决定。

法新社说，这证实了几家美国媒体的报道。

这应该是一种过场形式，因为美国国会，罕见显示民主党与共和党两党有共识，均已经宣布赞成这种措施。

据美国总统周五的日程安排，拜登于当地时间上午10点15分（北京时间20点15分）发表讲话，宣布针对俄罗斯对乌克兰 "无端和无理的战争 "的新措施。剥夺最惠国待遇应是制裁新措施。最惠国条款--在美国被称为 "正常的永久贸易关系"--是自由贸易的一个基石。

法新社说，这项新的制裁措施将被添加到旨在逐步切断俄罗斯与世界其他地区的经济和金融联系的若干制裁措施中。