佳士得将拍“枪击玛丽莲” 估价55亿有望成史上第二贵

“枪击玛丽莲” 估价55亿

佳士得宣布五月将在纽约拍卖安迪·沃荷(Andy Warhol)的钜作“枪击玛丽莲（鼠尾草蓝色）”，估价2亿美元。一但成功落槌，“枪击玛丽莲”将成拍卖史上第二贵画作，打败毕加索的“阿尔及尔的女人（O版）”(美金1.7亿)，仅次于2017年拍出美金4.5亿的达文西“救世主”。

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“枪击玛丽莲（鼠尾草蓝色）”是沃荷一生的巅峰之作。玛丽莲·梦露于 1962 年 8 月离世后，安迪·沃荷开始为她创作丝网印刷作品。他以鲜亮色彩刻划她的脸部并重复数次，但往往令五官略为歪斜。至 1964 年，沃荷发明了更精致细腻但又更耗费时间的丝网印刷技巧，并运用这种特殊技巧为玛丽莲·梦露创作了数量有限的肖像画。这一技巧难度极高，所以他此后便不再使用。

安迪·沃荷共创作了五幅“枪击玛丽莲”，分别使用五种颜色—红、橙、浅蓝、鼠尾草蓝及绿松色。

至于为什么称为“枪击”？1964年秋季，行为艺术家Dorothy Podber拜访安迪·沃荷的工作室。她看到搁在一边的丝网画，向安迪·沃荷问道可否“shoot them”。安迪·沃荷以为Dorothy打算“拍(亦可称shoot”下这些画作，立刻应允。没想到她随即从袋子里取出手枪，一枪轰向画中梦露额头，“枪击”之名因而诞生。

此作由已故瑞士艺术经纪人安曼姊弟Thomas Ammann、Doris Ammann创立的基金会委托拍卖，收益将拨捐基金会作慈善用途。

The Thomas and Doris Ammann Foundation 董事会主席 Georg Frei 1ul表示，这幅壮观的肖像画区分了平凡人和巨星之别，玛丽莲已香消玉殒多年；她生前和身后的种种谣言都会被遗忘。但那迷人且神秘的微笑，却将她与另一位世代传颂的女性《蒙娜丽莎》联系起来，永垂不朽。

佳士得二十及二十一世纪艺术部主席 Alex Rotter 则表示，安迪·沃荷的玛丽莲画作绝对是美国波普艺术最登峰造极之作，同时也是美国梦的另类诠释，将乐观主义、人性脆弱、名人效应及偶像祟拜等特点集为一体。这幅画不单超越了传统美国肖像画的体裁，亦跨越了二十世纪的艺术和文化。堪称可与波提切利的《维纳斯的诞生》、达文西的《蒙娜丽莎》以及毕加索的《阿维尼翁的少女》并列艺术史之巅。