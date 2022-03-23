美国前任首位女性国务卿奥尔布赖特辞世

奥尔布赖特去世

美国前任首位女性国务卿奥尔布赖特去世，终年84岁。奥尔布赖特生于1937年5月15日；是担任第一位女性的美国政治家和外交官。1997年至2001年担任前克林顿任内的国务卿。23日克林顿哀悼奥尔布赖特时表示她是“自由民主的力量“ 。

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奥尔布赖特（Albright）和她的家人于1948年从美国移民到美国。 祖籍捷克斯洛伐克人。她的父亲是外交官，名约瑟夫·科贝尔，一家人定居科罗拉多州的丹佛。她于1957年成为美国公民。奥尔布赖特毕业于韦尔斯利学院；在1959年获得了博士学位。她的论文写的是布拉格之春。 她曾担任参议员埃德蒙·马斯基（Edmund Muskie）的助手； 也曾是兹比格涅夫·布热津斯基（Zbigniew Brzezinski）的国家安全委员会。直到1981年前总统卡特（Jimmy Carter） 离开这一职位。

离开国家安全委员会后，奥尔布赖特（Albright）加入了 乔治敦大学；成为外交政策的候选人。克林顿在1992年总统大选中获胜后，奥尔布赖特协助成立了国家安全委员会。

1993年1月克林顿上台，委任奥尔布赖特为美国常驻联合国代表。在任期间最为受争议的事件，莫过于1993年爆发的卢旺达大屠杀事件，奥尔布赖特坚持不干涉立场，甚至出面阻挠联合国干涉卢旺达内政，结果奥尔布赖特与联合国秘书长关系曾一度极为紧张。

1996年12月5日克林顿提名欧布莱特为国务卿候选人，在美国参议院一致通过后，于1997年1月23日宣誓就职，接替离任的沃伦·克里斯托弗。

奥尔布赖特是美国史上第一位女国务卿。任内主力解决波斯尼亚内战以及中东和平方案。 奥尔布赖特曾经与柯林·鲍威尔争论美军是否出兵波黑时说：“你们总是要保持美国的超级军事能力，但如果不去运用这种能力，又有什么意义？”

2001年卸任，任乔治敦大学埃德蒙·A·沃尔什外交服务学院教授。