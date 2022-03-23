美拟宣布新一波对俄制裁 与盟邦商讨将俄逐出G20

将俄逐出G20？

美国总统拜登23日出访欧洲，将宣布对俄罗斯新一波制裁；美国及西方盟国正在评估是否应将俄国踢出20国集团（G20）；乌克兰总统泽伦斯基希望日本继续对莫斯科进行经济制裁。

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美国白宫国安顾问苏利文22日表示，美国总统拜登将利用访欧期间，宣布对俄罗斯入侵乌克兰的新制裁行动。他并表示，在拜登与中国国家主席习近平会谈至今，未有中国援俄迹象，会持续监控。

拜登（Joe Biden）23日出发前往比利时布鲁塞尔，出席24日举行的北大西洋公约组织（NATO）领袖峰会、七大工业国集团（G7）与欧盟理事会（European Council）会议，讨论国际社会支援乌国抗俄的作为。

苏利文（Jake Sullivan）在白宫例行媒体简报说明拜登行程时表示，拜登将和盟友共同协调对乌克兰的下阶段军事援助，并将宣布新一波对俄罗斯的制裁行动。他也将与盟国合作，调整北约东翼军队部署。

参与讨论的消息人士22日告诉路透社，俄罗斯入侵乌克兰后，美国及其西方盟邦正在评估俄国是否该留在20国集团。

部分成员国要求将俄罗斯踢出20国集团后，俄罗斯驻印尼大使伏洛比耶瓦表示，俄国总统普京（Vladimir Putin）有意参加今年11月由印尼主办的G20峰会。

中国外交部对此回应，俄罗斯是G20重要成员，任何成员都没有权利开除其他国家的资格。

乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskiy）23日在日本国会视讯演说时，对日本立即向乌克兰伸援表达谢意，“亚洲第一个开始对俄罗斯施压的就是日本”，希望日本继续对俄罗斯进行经济制裁。

泽连斯基直言，“国际机构没有发挥功能，联合国安全理事会也没有发挥功能”；“必须打造新的预防手段”，诉求改革必要性；他也认为日本的领导力能扮演重要角色。

泽连斯基还说：“我接获报告，俄罗斯正准备使用沙林毒气等化学武器攻击乌克兰。”

日本首相岸田文雄听完泽连斯基在日本国会发表的视讯演说后表示，“这种想以强烈决心与勇气坚守国民的姿态令人感动”，还说会考虑再提供乌克兰人道援助。

乌克兰军人22日加强阻挠俄罗斯入侵，在多个战线发起反攻，重新夺回基辅外围1座城镇，而俄军还无法取得优势，试图砲轰多座城市与民众，但战斗力首度降到原本军力的90%以下。

《纽约时报》报导，基辅周围的战况呈现拉锯，乌军在马卡利夫（Makariv）取得胜利，在乌克兰南部，他们也试图重新夺下刻松（Kherson）地区。然而，南部港都城市马立波仍遭残暴围困。美国国家安全顾问苏利文说：“这场战争不会轻鬆或很快结束。”

乌克兰官员说，俄国占领军“洗劫并摧毁”车诺比核电厂的中央分析实验室（Central Analytical Laboratory），该实验室处理大量放射性废料，裡面的样本已落入俄方手中。

乌克兰国家隔离区管理局形容，这间耗资约600万欧元成立的实验室，里面也有欧洲其他地方没有的“珍贵分析设备”。

据报俄罗斯已折损入侵乌克兰以来第15名军事高级指挥官，目前俄国正出现二次大战结束以来最严重的高级指挥官阵亡纪录。

美国和北约官员告诉美国有线电视新闻网（CNN），他们认为白俄罗斯可能“很快”就会参与俄罗斯入侵乌克兰的战事，白俄正着手准备支援俄国总统普京。

波兰内政部长卡明斯基宣布，波国“驱逐45名冒充外交人员的俄罗斯间谍”。俄方已表明其外交官若遭驱逐，将进行报复。