美中情局长确诊 不久前曾跟拜登开会

美中情局长确诊

根据一份31日发布的声明，美国中央情报局（CIA）局长伯恩斯（William Burns）确诊患上新冠病毒，出现轻微症状，正居家办公中。而他30日上午才见过总统拜登。

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美联社报导，这份声明指出，伯恩斯计划若5天后筛检呈阴性，就会回到办公室。他已接种过完整剂量的新冠疫苗和追加剂。

伯恩斯上一次见拜登（Joe Biden）是在30日上午，当时的会议除恪遵社交距离规范外，伯恩斯还戴了N-95口罩。中情局未说明会议属性。

中情局表示，依照美国疾病管制暨预防中心（CDC）标准，拜登未被认定为伯恩斯的密切接触者。

近几周陆续传出有人见过拜登不久后就确诊，包括白宫发言人·普萨基（Jen Psaki）、副新闻秘书让·皮埃尔（Karine Jean-Pierre）和爱尔兰总理马丁（Micheal Martin）等人。

拜登频频与确诊者近距离接触，也为鼓励尚未完全接种的民众施打疫苗，在美国食品暨药物管理局（FDA）核准50岁以上或免疫不全者施打第4剂莫德纳或辉瑞疫苗，或是打单剂型娇生疫苗与追加剂的民众再追打一剂mRNA疫苗后，于30日施打第4剂，这也是他的第2剂追加疫苗。