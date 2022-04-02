好莱坞打人影星威尔史密斯难过关 先自辞了

美国/好莱坞/威尔史密斯扇人事件

美国好莱坞明星演员威尔史密斯(韦史密夫/Will Smith)已辞去美国电影艺术与科学学院(影艺学院)成员资格，他承认，他在今年奥斯卡颁奖典礼上台掌掴颁奖嘉宾克里斯洛克(基斯洛克/Chris Rock)的行为“令人震惊、让人不快且不可原谅”。有消息说美国电影艺术与科学学院正在讨论对威尔史密斯纪律惩罚，包括开除资格，甚至没收金像奖。

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据路透社报道称，威尔史密斯辞去影艺学院成员资格，并说他“心碎了”。

威尔史密斯在一份声明中说，“我辜负了影艺学院的信任。我剥夺了其他被提名者和获奖者庆祝和被颂扬他们非凡工作成果的机会。我心碎了。”他说：“因此，我将辞去美国电影艺术与科学学院的成员资格，并将接受主管委员会认为适当的任何进一步后果。”

在上周日的奥斯卡颁奖典礼上，克里斯洛克对史密斯妻子的外貌开了个玩笑，史密斯大步走上舞台，然后抽了洛克一记耳光。

不到一个小时后，史密斯上台为他在电影国王理查德(王者理查/王者世家/King Richard)中的演出领取最佳男主角奖，并含泪发表演讲。

美国影艺学院院长院长大卫鲁宾(David Rubin)周五表示，该组织接受了史密斯的辞呈，但将继续进行纪律处分程序，后续可能会有更多制裁。

此事将在影艺学院4月18日的下一次主管委员会会议上讨论。

史密斯在他的声明中还说：“改变需要时间，我承诺将努力确保我永远不会再让暴力胜过理智。”

据法新社说，美国男星威尔史密斯日前在奥斯卡颁奖典礼上痛扇喜剧演员克里斯洛克巴掌，风波闹得沸沸扬扬。

威尔史密斯（Will Smith）的妻子洁达苹姬史密斯（Jada Pinkett Smith）患有脱发症，奥斯卡颁奖典礼当天顶着平头出席，不料担任串场人的克里斯洛克（Chris Rock）在舞台上揶揄洁达的发型，威尔史密斯愤而上台掌掴克里斯洛克，让杜比剧院（Dolby Theatre）内出席典礼的宾客看傻了眼。

学院本周表示已展开对威尔史密斯采取纪律处分的程序，并警告他恐遭罕见开除，但威尔史密斯今天抢先一步行动自动辞去这一职称。威尔史密斯说：「我会辞去美国影艺学院会员资格，将接受任何理事会认为合适的进一步后果。」

威尔史密斯还说，「我想让焦点回到因为自身成就值得受到关注的人身上，并让学院回归自身了不起的工作上，支持电影界的创造力和艺术性。」

与威尔史密斯相比，虽然克里斯洛克遭到威尔史密斯扇嘴巴，而且威尔史密斯回到座位后仍对克里斯洛克爆粗口，而克里斯洛克冷静应对，很快将情势拉回正轨，保持风度的表现获得不少人肯定。

典礼制作人派克（Will Packer）表示，是克里斯洛克的专业素养让典礼得以继续不中断。派克向美国广播公司（ABC）说：「因为克里斯如此从容且沉着地处理，让节目得以继续进行。」派克称，「因为克里斯继续用他的方式进行，他完成了这个项目的颁奖程序，将奖杯颁给（最佳纪录片得主）奎斯特拉夫（Questlove）…这让我们得以继续进行典礼，这正是我们要做到的。」

事发约半小时后，威尔史密斯凭藉在「王者理查」（King Richard）一片中饰演的一角，夺下奥斯卡影帝，成为影史上第5位赢得奥斯卡最佳男主角奖的非裔影星。

据威尔史密斯说，他的行为让好莱坞一年中最耀眼的夜晚蒙上阴影，「令人震惊、痛苦且难辞其咎」。

威尔史密斯表示被他伤害的人不胜枚举，包括克里斯洛克、他的家人、许多亲爱的朋友和挚爱、所有在场的人和在家收看典礼直播的全球观众。

法新社说，最近这几天关于威尔史密斯当时是否被要求离开颁奖典礼的报导说法不一，美国影艺学院（AMPAS）称威尔史密斯当时拒绝离场。

据颁奖仪式总导派克表示，他利用克里斯洛克走下台时与对方交谈，之后也建议不要把威尔史密斯逐出场。派克说：「我问『他真的打你吗』，克里斯看着我说『对啊，我刚吃了阿里一拳』。」威尔史密斯曾于2001年电影「威尔史密斯之叱吒风云」（Ali）扮演传奇拳王阿里（Muhammad Ali）。

派克说他没参与处置威尔史密斯的谈话，但自己曾表态反对，「我立刻找上当时在场的学院领导阶层，我说，克里斯洛克不想这样，他已表明不希望事情雪上加霜。」