匈牙利/选举

匈牙利立法选举结果出人意外，根据对超过98 %的选票的点票结果，执政党的得票率为53,17%，得以保留目前在匈牙利国会的超过三分之二的绝对优势，因为匈牙利国会199个议席中仅有一百个议席由直选选出，其他则由赢者多得。以六大政党组成的反对党联盟仅仅获得34.95%的选票，反对党除了赢得首都布达佩斯之外，在其他重要城市以及匈牙利农村连连败北，包括候选人马基扎伊彼得本人所在的选区。

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独立参选的激烈的反欧洲和种族主义的小党派“我们的祖国运动”组织获得6，18 %的议席。通过了5%的门槛，该政党的7名议员将加入奥尔班领导下的青民盟的135名议员，使新议会的基调更加激进，并在移民和LGBT性别权利等议题上增加执政党的筹码。

此次立法选举还增加了四个与同性变姓问题有关的公投问题，完整的选举与公投结果将于一周后出台。

奥尔班周日晚间在多瑙河边召开的庆祝大会上表示，这场胜利将被记住，因为他从来没有遇到过这么多的对手，这些对手包括匈牙利的左派、国际上的左派、布鲁塞尔的官僚、乔治-索罗斯以及国际媒体。

反对派领导人彼得-马尔基-扎伊向聚集在首都另一侧布达的支持者们承认选举结果“ 令人羞愧”，他和其他人一样受到了打击，他们没有想到会有这样的结果。不过，他在选举结果出台之前就曾经表示，无论此次选举结果如何，匈牙利的选举并不是公正的选举。由于执政党对匈牙利媒体的控制，在整个选举过程中，匈牙利公营媒体仅仅对他进行了一次五分钟的采访。

很显然，作为普京的盟友，奥尔班不仅没有受到负面影响，而且还以充匈牙利的 "保护者"的形象胜出，而与此同时，反对党候选人马尔基-扎伊彼得则因其亲乌克兰立场而被描绘成 "危险"，被指责为想让国家陷入战争。此外，奥尔班推行的优惠的税务以及能源价格也是他此次胜出的一大因素。至于此次选举是否符合民主规范，在匈牙利观摩选举的多个观察组织将于周一下午召开新闻发布会。