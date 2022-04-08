中国外交部已见美国新任驻华大使

美国/中国/驻华大使勃恩斯

中国外交部副部长谢锋6日会见美国新任驻中国大使勃恩斯（Nicholas Burns），双方就中美关系和共同关心的国际和地区问题深入交换了意见。勃恩斯2日已向中方递交到任国书副本。日本驻华使馆第一个宴请勃恩斯。勃恩斯也已见乌克兰驻北京大使馆临时代办列钦斯卡，并共举乌克兰国旗。

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中国外交部副部长谢锋会见美国新任大使勃恩斯。据中央社报道称，中国外交部官网7日发布了上述消息。这是勃恩斯3月4日抵达中国后，首度与中方官员正式会面。

2021年12月16日，勃恩斯获得美国参议院通过任命，并于同月26日宣誓就职。但因为疫情影响，勃恩斯直到3月4日才抵达中国，并依中方规定隔离21天。3月28日，勃恩斯在推特发文宣布，他展开第一天正式工作。

勃恩斯2日向中国外交部礼宾司司长洪磊递交了到任国书副本后，据日本驻中国大使馆官方微博发布，垂秀夫大使夫妇6日邀请勃恩斯夫妇光临官邸，并举行了勃恩斯大使夫妇履新后的首个正式欢迎晚宴。勃恩斯事后推文说，很高兴抵达中国后的第一次正式晚宴是与日本大使垂秀夫共进晚餐，“象征著与我们伟大盟友的密切伙伴关系”。

勃恩斯今天还在美国驻北京大使馆前与乌克兰驻北京大使馆临时代办列钦斯卡（Zhanna Leshchynska）共举乌克兰国旗，并表示钦佩乌克兰捍卫民主与正义。