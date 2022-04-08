美国历史上非裔女性将任最高法院法官

美国/参议院确认非裔女性任职最高法院大法官

4月7日是美国的一个历史性的日子，第一次，一位黑人妇女将坐在全国最高法庭的最高法院里。凯坦吉-布朗-杰克逊法官的提名得到了参议院的确认。拜登竞选时对此提名作出承诺。共和党大部分参议员投反对票，共和党批评凯坦吉-布朗-杰克逊过于左倾。

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美国参议院于2022年4月7日确认了对非裔美国大法官凯坦吉-布朗-杰克逊的提名，她将进入美国最高法院。据本台在华盛顿的记者Guillaume Naudin报道称，美国参议院在这次投票中，有53票赞成。有47票反对，提名最终得到确认。第一个成为副总统的美国黑人妇女卡玛拉-哈里斯即贺锦丽作为主持会议者高兴地宣布了这一历史性的投票结果，参议院随即报以热烈掌声。

报道称，正如预期的那样，所有民主党人都投票给了凯坦吉-布朗-杰克逊，但也有三名共和党人投票支持。

美国最高法院已有233年历史，并记录有116次任命，直至今日才任命了一名非裔美国妇女。凯坦吉-布朗-杰克逊模范杰出，无懈可击。51岁的她既是一名公共律师，又是美国华盛顿特区最富盛名的法院之一的受人尊敬的联邦法官，所有这些都是在美国顶级大学哈佛大学进行了出色的法律就学之后取得的。

美国总统府发布了凯坦吉-布朗-杰克逊与总统乔-拜登的照片，拜登挑选凯坦吉-布朗-杰克逊来接替将于夏季退休的另一位自由派法官史蒂芬-布雷耶。本周五今天，凯坦吉-布朗-杰克逊将在白宫与总统和第一位黑人副总统卡马拉-哈里斯一起发表讲话。而贺锦丽主持了这次历史性的投票。民主党人已经对这个结果感到满意。对他们来说，从现在开始，最高法院才将更像美国。

报道称，另一厢最激进的共和党参议员已经做出承诺。如果他们一方在下一次中期选举中赢得多数，他们绝不会让这样的提名人通过。像这样，也就是像凯坦吉-布朗-杰克逊法官那样，他们认为凯坦吉-布朗-杰克逊是最高法院历史上最左翼的法官。

报道称，这是拜登总统的胜利，这是拜登实践竞选时承诺。这也是一个历史性事件，因为她是第一个进入最高法院的非裔美国妇女，象征美国平等又迈出了一步。