中国反弹后裴洛西确诊新冠肺炎延后亚洲访问行程

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2022年4月5日，众议院议长南希-佩洛西在白宫东厅出席总统拜登主持的关于《可负担医疗法案》的活动。佩洛西因染疫，取消了出访亚洲的计划。

就在各方讯息显示，美国联邦众议院议长裴洛西(Nancy Pelosi)即将在访问日本之后转往台湾访问之际，美方传来最新消息指出，裴洛西突然感染新冠肺炎，因此原计划率团访问亚洲的行程将延后。

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台湾联合报7日在头版报导，裴洛西即将率团访问亚洲，预订10日抵达台湾，由于联邦众议院议长是美国总统的第二顺位代理人，为避免北京阻挠抗议，台湾涉外人士与国安人士都低调以对，对于媒体的查询，不证实也不否认。

台湾立法院人权委员会秘书长吾尔开希则证实，去年九月他曾代表立法院长游锡堃在美国邀请裴洛西访台，获得同意。他最近并频频和裴洛西的幕僚长连络，将于11日在台北和裴洛希会面。台湾外交部也没有否认这件事，只说，时机成熟时，会适时说明。

据了解，裴洛西原定8日抵达日本访问，10日当天和日本首相岸田文雄会面后，取消原订访问南韩的行程，改为访问台湾，如果成行，将是时隔25年，再度有现任美国联邦众议院议长访台。

中国外交部长王毅7日在和法国总统外交顾问博纳（Emmanuel Bonne）通话时表示，美国国会众议院议长作为一国政要，如明知故犯访台，将是对中国主权的恶意挑衅，对中国内政的粗暴干涉。如果美方一意孤行，中方必将作出坚决反应，一切后果由美方承担。

中国外交部、国台办也警告说，如果裴洛西访台，将严重损害中美关系基础，损害中方核心利益，届时中方将坚决回击；并说，中国已向美方提出严正交涉。

台湾有媒体评论指出，整个事件曝光后不到半天，裴洛西就确诊新冠肺炎，延后出访计划，极可能是「政治染疫」，评论并认为，北京对国际事务的影响力已经不可同日而语。

据了解，高龄82的裴洛西，之前的检测呈现阴性，但7日，她的办公收到了阳性的检测结果，她已经打过三剂疫苗，目前没有任何症状。

针对裴洛西确诊的事，台湾总统府发言人张惇涵8日表示，裴洛西是台湾的坚定好友，蔡英文总统已向裴洛西致上来自台湾的真挚关心，并祝福她早日康复。另外，外交部也表示，已请驻美代表处转达台湾诚挚的慰问。