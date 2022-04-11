墨西哥总统在选民冷漠中赢得留任公投胜利

墨西哥

墨西哥现任总统洛佩斯在2022年4月10日的公投中获得超过90%的支持，得以留任，走完当前总统任期。但只有不足20%的选民参加了投票。摄于2022年4月8日

墨西哥10日举行公民投票。据当地民调机构预估，总统洛佩斯以超过90%的支持率，顺利赢得留任公投，将可以完成当前任期，直到2024年。不过，只有不到20%的选民参加了这次公民投票。

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现任总统洛佩斯2018年7月当选。他在竞选宣传活动中曾承诺，会在其六年任期进行到一半时，举行公民投票，邀请选民确认他是否继续留任，走完任期。这项竞选承诺在2019年写入宪法。

不过，10日的公投活动更像是走形式。三个主要在野党呼吁选民不要参加投票。他们指责这次公投很多不合法之处，认为这项公投不够严肃。墨西哥一名政治学者向法新社表示，大家都知道选民不会废除现任总统当下任期，大家也都知道反对党的支持者不会去投票。

墨西哥选民需要在这次公民投票中，在两个问题中做出选择：或者赞成罢免总统，因为对他已经失去信任，或者支持他继续留任。根据10日公投当晚的出口民调结果，大约90.3%到91.9%的选民投票支持他继续留任。但投票活动面对选民的高度冷漠，大约只有17%到18.2%的的选民参加了投票，这使得这次公投结果的意义也大为削弱。按照法律规定，投票率需达到或超过40%，投票结果才具有约束力。也就是说，即使周日的投票活动中，有90%的选民反对他继续留任，洛佩斯也不必因此辞职离任。

有人怀疑洛佩斯想借公投，重振选民支持，为在2024年首届任期之后争取连任铺路。但根据该国宪法，总统由普选产生，每届任期六年，不得谋求连任。

洛佩斯上台后启动多项大型工程，诸如无视环保团体的反对，修建铁路，以便开发玛雅地区旅游；国会近日也正在讨论电力领域的改革；三年来，洛佩斯政府也大幅提高了最低工资，但同时不顾新冠疫情冲击，继续推行财政紧缩措施。