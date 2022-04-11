拜登向莫迪强调美印防务合作关系

拜登线上会莫迪

美国总统拜登11日透过视讯连线与印度总理莫迪（Narendra Modi）会谈，强调两国的价值观念相同。美国正力促印度等国，对俄罗斯入侵乌克兰采取比较强硬的立场。

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拜登在会谈一开始强调美、印间的防务合作关系，并表示，双方将“就如何处理俄、乌战争的破坏稳定效应，持续我们的密切磋商”。

印度对于这场战争的中立立场引起美国忧心，但赢得俄罗斯外长拉夫罗夫（Sergey Lavrov）赞扬。拉夫罗斯本月推崇印度能“全盘判断情势，而不致流于偏颇”。

莫迪称，乌克兰情势“令人非常忧心”，并提到，一名印度学生在乌克兰战火下丧失了性命。他表示，他曾与俄国总统普京以及乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）交谈，恳请两人谋求和平。印度对乌克兰布查镇（Bucha）发现的屠杀平民事件加以谴责，并呼吁进行独立调查。

不过印度避免将开战责任归于俄罗斯，在联合国大会7日表决将俄国在人权理事会的资格停权时，印度选择弃权。

美国白宫发言人普萨基（Jen Psaki）10日发表的事先声明中说，拜登计划在与莫迪会谈时商讨俄、乌战争的后果，“并缓和战事对全球粮食供应以及商品市场的不稳定化冲击”。

普萨基说，两名领导人将商讨“强化全球经济并维护自由、开放和建立在规则基础上的国际秩序，以促进印太地区的安全、民主与繁荣”。