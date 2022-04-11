美国通胀或于3月见顶

美国通胀3月见顶？

美国将公布3月CPI数据，这无疑是当前市场最关注的重磅数据。彭博对经济学家的调查显示，预估中值是8.4％，为1982年初以来的最大同比涨幅；环比涨幅将达到1.2％，为2005年以来最高水平。这将反映出俄乌冲突后能源成本的攀升。

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市场预计，在美国2月CPI同比涨幅达到7.9％之后，通胀可能将在3月见顶，但在服务需求趋稳和地缘政治风险上升的背景下，价格压力可能仍将居高不下。

由于通胀率远高于美联储设定的2％的目标，美联储已在政策上做出了重大调整。美联储在3月宣布加息25个基点，为2018年以来首次加息；此外，美联储预计将在5月份加息50个基点，并开始缩减其资产负债表。

美联储可能还将继续采取一系列措施来抗击通胀，但这些措施需要一段时间才能见效。尽管在疫情期间尤为严重的一些价格压力（如二手车价格）已经开始下降，但租金等其他价格的压力可能会继续走高。

德意志银行高级美国经济学家Brett Ryan表示：“虽然我们预计二手车、卡车等价格压力将开始下降，但实际上，这些核心CPI的驱动因素才是通胀更持久的主要原因。一旦通胀飙升，它往往会持续很长时间。”

经济学家预计，美国第四季度通胀均值将回落至5.7％。即便如此，这仍是疫情前几年通胀率的近3倍。

在能源成本飙升推动下 3月通胀将加速在能源成本飙升推动下 3月通胀将加速

美国2021年通胀的加速很大程度上是由汽车、家居用品等商品价格上涨推动的，然而，这些高价商品往往是消费者不常购买的。市场预期，随着供应链中断的情况逐渐好转，以及美国人更多将支出转向服务业时，商品通胀最糟糕的时期即将结束。

T． Rowe Price集团美国经济学家Blerina Uruci表示：“我预计商品通胀将持续放缓。如果这没有发生，我将开始担心下半年的通胀前景。”美联储理事布雷纳德在最近的一次演讲中表示，她正在监测服务通胀是否会随着消费者需求从商品的转向而加速。

在美国CPI数据中，经济学家最关心的部分是住房租金，它占整个指数的近三分之一。今年2月，住房租金已创下2005年以来的最大环比增幅。Brett Ryan表示，这可能会影响美联储收紧货币政策的力度。

法国兴业银行美国首席经济学家Stephen Gallagher认为，尽管能源成本继续推动商品价格走高，但“我们正处于其他部分商品价格趋于平缓的边缘。”但问题在于，这不足以将总体通胀降到一个可接受的水平，或接近美联储的目标，在租金和服务业通胀都在4％以上、而且似乎还在加速的情况下，通胀将难以回落至2％的目标。

随着企业自我调整以适应新的需求水平，未来几个月服务价格可能会出现一些波动。Inflation Insights LLC创始人Omair Sharif表示，比如，航空公司的竞争最终会变得更激烈，这最终将迫使价格下降。

与此同时，劳动力成本最终可能开始对总体通胀构成下行压力。Brett Ryan表示，休闲服务和酒店等曾是“经济重新开放的中心”的一些行业的就业增长率目前正在放缓，因此这些行业的工资增长也在逐渐放缓。

尽管经济学家越来越乐观地认为，未来几个月整体通胀将会降温，但美国以外发生的事情给他们的预测带来了重大风险。俄乌局势再加上疫情反弹可能导致短期内通胀状况恶化，尤其是在能源价格及食品成本再次飙升、供应链中断恶化的情况下。

Blerina Uruci表示：“目前，我们看到食品和能源价格均大幅上涨，而今年下半年食品价格可能将进一步上涨。这一点再加上潜在的供应链中断可能会加剧通胀压力，并让我们在降低通胀方面的努力白费。”