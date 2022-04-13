美国财长：俄乌战争彰显必须改革世界经济体制

美国/世界经济

美国财政部长珍妮特-耶伦周三在美国智库大西洋理事会组织的一次会议上呼吁对世界主要经济机构进行改革，称乌克兰战争表明需要对国际货币基金组织等组织进行改革。

广告 继续浏览后续

她表示，必须使现有的国际货币基金组织和多边开发银行-现代化，使它们适应21世纪的挑战和风险日益全球化的情况。

耶伦在国际货币基金组织以及世界银行的年会举办之前的一周发表上述讲话，引发关注。她认为现在是修复国际金融体系中的缺陷的正确时机，而这些缺陷正在带来一些实际问题。

美国已经对俄罗斯实施了几轮经济和金融制裁，包括对俄罗斯主要银行的资产冻结和交易禁令。耶伦认为，这些措施应该迫使 "克里姆林宫在支持其经济和资助（弗拉基米尔）普京继续进行残酷的战争之间做出选择"。

她指责那些没有与俄罗斯断绝贸易关系的国家和公司。

4月6日，在美国众议院金融服务委员会一个关于世界金融体系的听证会上，美国财长耶伦警告称，俄罗斯对乌克兰的攻击可能会对全球经济造成重大打击。

耶伦指出：“俄罗斯的行动，包括在布查对无辜的乌克兰人犯下的暴行，应受到谴责，这是对基于规则的全球秩序的一种不可接受的侮辱，并将对世界产生巨大的经济影响。”

除了战争带来的暗淡前景，耶伦还表示，国际货币基金组织和世界银行等全球机构正在共同努力，向乌克兰提供援助，并制裁俄罗斯。耶伦补充说，白宫认为，为了报复俄罗斯对乌克兰进行的“野蛮和无端入侵”，应该把俄罗斯从这些体系中切断。

不过，耶伦指出，欧洲国家仍然特别依赖来自俄罗斯的天然气，这就需要向总部位于俄罗斯的公司发放许可证。她说：“俄罗斯的任何一家金融机构都不可能一切如常运作。”

另据美国有线电视网CNN报道，耶伦周三还表示，如果俄罗斯参加G20会议，美国将不会参会。

耶伦说：“拜登总统已经明确表示，俄罗斯的任何金融机构都不能照常运作，我当然同意他的看法。他要求将俄罗斯从G20集团除名，我已经向我在印尼的同事明确表示，如果俄罗斯人在那里，我们将不会参加一些会议。”印尼是今年G20峰会的轮值主席国。