俄乌冲突:委内瑞拉石油受益？

地缘政治 / 委内瑞拉石油

南美洲国家委内瑞拉曾是全球重要的石油生产和出口国之一，但目前仍处于美国的经济制裁下。俄罗斯因进攻乌克兰招致西方国家联合抵制，进而引发欧洲能源危机。这是否能够成为让加拉加斯与华盛顿实现关系缓和的一个契机？总之，委内瑞拉国内一个亲反对派的公民社会团体向华盛顿提出取消美国制裁的请求。这是本台RFI法语«原材料»专栏（Chronique des Matières Premières）在本周的关注议题之一。

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本台RFI法文网2022年04月19日星期二在«原材料»专栏里（Chronique des Matières Premières）刊出经济记者阿尔亭·拉扎吉（Altin Lazaj）的一篇最新报道。在委内瑞拉，公民社会的数名头面人物请求美国总统拜登（Joe Biden ）准许西方石油企业重返加拉加斯。这批亲反对派的社会名流请求美国取消制裁，以便让委内瑞拉的主要收入来源-石油业得以复苏。

RFI Image Archive / Chronique des matières premières. © RFI Image Archive

本台RFI这篇法文专栏报道的原标题为[Venezuela: un groupe de la société civile demande la levée des sanctions contre le pétrole]。换做中文可译作[委内瑞拉:一个公民社会团体请求解除打击石油的制裁]。下面予以简介，供参考。

委内瑞拉亲反对派人士有看法 -

据本台RFI法文«原材料»专栏（Chronique des Matières Premières）的这篇报导，这批委内瑞拉公民社会的数名头面人物包括一些知名经济学家、分析人士和工会领袖。他们都签署了一份请求美国总统取消对委内瑞拉石油行业制裁的信函。他们认为，如果准许石油企业，尤其是美国的石油企业重返委内瑞拉，只需数月时间就可能让石油增产。签名者还认为，美国的制裁措施已经失败，未能迫使马杜罗总统交权。

制裁俄罗斯取代制裁委内瑞拉 -

本台RFI法文报道注意到，委内瑞拉公民社会的这一呼吁正逢平均每天从俄罗斯进口70万桶石油的美国，寻求其它供应渠道。华盛顿如今颁布了一项针对俄罗斯石油的禁运令。在今年三月初，甚至还有一支美国代表团到访加拉加斯，以期与马杜罗总统达成一项协议。俄罗斯危机迫使华盛顿去接近这位之前被其蔑视的贱民。

RFI Dessin / Venezuela : une délégation américaine s’est même rendue à Caracas début mars 2022 dans le but de trouver un accord avec le président Maduro. La crise avec la Russie oblige Washington à se rapprocher de celui qui était jusqu’à présent considéré comme un paria. (illustration) Mouche / RFI

委内瑞拉经济将有喘息的空间 -

取消美国的制裁将赋予陷入史无前例危机的委内瑞拉经济一丝喘息的空间。石油收入是委内瑞拉国家财政的主要来源。官方预估认为，在2022年超过60%。除了重要的经济收益外，委内瑞拉增产有助于全球市场石油价格的稳定。

委内瑞拉的石油储量世界第一 -

委内瑞拉目前每天的石油产量是80万桶，而13年前是320万桶。委内瑞拉的这个公民社会团体认为，该国石油几乎是打折卖给独家客户中国。但为了恢复产量，专家们认为，鉴于委内瑞拉石油工业老旧，必须进行很大的投资。

RFI Image Archive / Venezuela: un groupe de la société civile demande la levée des sanctions contre le pétrole. La levée de l’embargo américain serait une bouffée d’oxygène pour l’économie vénézuélienne plongée dans une crise sans précédent. Les revenus pétroliers représentent la majorité des recettes de l’État, plus de 60 % en 2022, selon les prévisions du gouvernement. (illustration) REUTERS - Sumeet Mudhoo / RFI Image Archive

本台法广RFI«原材料»专栏（Chronique des Matières Premières）的这篇分析最后做出结论，委内瑞拉的石油尚未做好准备取代俄罗斯的石油。

.（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.

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