美防疫专家：夏季前有望找出下阶段用疫苗追加剂

追加剂

美国首席防疫专家福奇29日指出，科学家和卫生官员今年夏季前，应会更加清楚需以何种新冠疫苗追加剂来因应下个阶段疫情发展及何时接种。

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路透社报导，福奇（Anthony Fauci）表示，美国国家卫生研究院（National Institutes of Health，NIH）现从事临床研究，以在秋季前判定下个新冠追加剂应否特定针对1种独特的冠状病毒变异株，或是对付1种以上的变异株。

福奇目前是NIH所属国家过敏与传染病研究院（National Institute of Allergy and Infectious Diseases）院长。

福奇29日华盛顿的全国记者俱乐部（National Press Club）主办的视讯活动中指出：“我们可能将在夏季时知道何时及什么，来为人们提供追加剂。”

福奇还说，卫生专家正在仔细研究轶事性报告，即有关一些经筛检呈阳性或轻症的人在服用辉瑞（Pfizer Inc）抗病毒口服药Paxlovid 5天后的情况。

美国政府一直鼓励有新冠重症风险的病患，尽快接受Paxlovid处方治疗。