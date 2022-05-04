美国堕胎权：拜登誓言抵御最高法院保守派攻势

美国堕胎权

美国最高法院有意推翻过往保障堕胎权的相关裁定，史无前例被媒体披露引起轩然大波。美国首席大法官罗勃兹（John Roberts）周二（5月3日）下令彻查，强调草案写于今年2月，并非最终结果，不能作为“任何成员对该案问题的最终立场”。与此同时，美国总统拜登也对此表示担忧，并呼吁选民在中期选举中投票给支持堕胎的议员。

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美国总统拜登周二猛烈抨击了一份表明最高法院支持推翻1973年具有里程碑意义、使堕胎在全国合法化的“罗诉韦德案”（Roe v. Wade）裁决的意见草案，称它是“激进的”。

拜登对媒体说：“让我非常担心的是，50年后，我们将决定女性没有选择的权利（……）如果最高法院决定推翻堕胎的宪法权利，这将为其他隐私权被推翻开创先例，包括使用避孕药和同性恋婚姻的权利。他接着强调出“这是美国法理学的一个根本性转变”。

美国最高法院打算把有关堕胎的决定交给州议员的消息是星期一晚间传出的，星期二得到最高法院的确认。

不少舆论认为，美国最高法院有意推翻宪法堕胎权的意见草案外泄，可能标志着全美政治版图的剧变，在这预料竞争激烈的选举年，给了民主党一个转移期中选举战略的机会。

《国会山庄报》（The Hill）报导，周二晚上之前，这个选举年的重心原本预料会聚焦在通膨等经济议题上。如今，从地方到联邦的自由派人士全都急于把握堕胎权支持者的这股愤怒与能量，不同政治光谱的候选人也急着调整选战讯息。

政治新闻网站Politico引述一项外泄的初步意见草案报导说，美国最高法院正准备推翻1973年保障堕胎权的裁定。短短数小时后，维权人士已聚集在最高法院外的阶梯抗议，党工也忙着投递信件，寻求将这个潜在裁决定位为今年11月如何投票的选择。

美国参院民主党选举委员会（Democratic Senatorial Campaign Committee）在声明中表示，“共和党人对堕胎、节育和女性保健的攻击，已大幅升高2022年选举的重要性。”

据民主党策略专家表示，堕胎议题可能会是竞选之路的一大议题，不过他们警告，这可能不会掩盖掉其他关键议题。

指导参选人打好选战的全国民主党培训委员会（National Democratic Training Committee）主席狄特里希（Kelly Dietrich）表示：“堕胎议题有颠覆选战的潜力。” 但她也指出，民主党今秋的各项挑战不会因此迎刃而解。我们必须将此事看作一个机会，藉此提醒选民共和党人有多偏离民意。

另一名策略专家持相同看法。这名消息人士表示：“我不清楚选择本身是否足以吸引大批选民出笼投票，但我认为，这可以是一个我们和其他民主党候选人可利用的实例，说明共和党人有多么脱节。”

目前，白宫已经表明了在这个问题上的立场，敦促美国人在11月的中期选举中投票给支持堕胎的议员，以保护女性选择堕胎的权利。拜登总统发表声明说：“在联邦层面上，我们将需要更多支持选择权的参议员和支持选择权占多数的众议院来通过将罗诉韦德案编入法典的立法。”

据美国之音援引民意调查显示，大多数美国民众支持在大多数或所有情况下使堕胎合法。但最高法院的一位发言人拒绝置评。

预计最高法院将在6月底或7月初结束当前会期之前做出最终裁决。