美国新冠死亡人数突破100万

美国-新冠病毒

2022年3月22日星期二，凯西-夸肯布什（Cathie Quackenbush）在斯普林菲尔德的家中望着窗外。凯西的丈夫，60岁的拉里，是维系家庭的支柱。在他们的儿子兰登7月从夏令营回家后，他感染了新冠病毒，然后是他的妻子被紧急送往医院。一天后，她可以回家了，但她的丈夫拉里仍然留在家里，被拴在一个呼吸机上。他于8月3日去世。2022年5月4日，死于新冠疫情的美国人数突破百万。

美国因新冠疫情死亡人数5月4日突破100万，居全球之首，和第二位的巴西相比多出30多万。此时距离首例确诊个案出现才27个月，媒体称之为“悲伤的里程碑”。

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100万人死亡，相当于美国第10大城市——加利福尼亚州圣何塞市（San Jose）的人口全部蒸发。

根据美国国家广播公司新闻网（NBC News）引述约翰·霍普金斯大学网站追踪数据，目前美国每天仍有大约360人因新冠而死亡，情况令人担忧。

美国疾病防控中心（CDC）的数据则显示：死亡者大多未接种疫苗。截至2月，未接种疫苗的人因新冠死亡的风险，是接种疫苗和加强针者的20倍。

美国有线新闻网（CNN）报道说：华盛顿大学医学院健康指标及评估研究所（Institute for Health Metrics and Evaluation）所长默里（Christopher Murray）表示，疫情结束仍遥遥无期。白宫前任抗疫协调专员伯克斯（Deborah Birx）说，南部各州应为夏季的疫情高潮做好准备，现在每次疫情高潮大约相隔4到6个月，意味着民众感染后，自然免疫力在4到6个月后便会减弱。

西北大学的专家墨菲（Robert Murphy）说：美国率先研发出疫苗，不少人都相信这个国家可以有效控制病毒，偏偏有人不肯接种，白白浪费了资源。墨菲表示，医学界知道疫苗、口罩、社交距离、聚集人群管制等措施有效，执行的难度也不大，但同胞似乎无法跟随，现状令人沮丧。曾在洛杉矶担任急症室职员的华人何先生（Steven Ho）说，CDC的指引朝令夕改，导致公众困惑，固然需要负上责任，但社会也因疫苗与口罩之争付出了代价。