古巴首都饭店爆炸浓烟冲天 8死 13人“失踪”

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古巴首都哈瓦那（Havana）中心1家高级饭店6日发生大爆炸，已知有4人死亡和13人失踪，救难人员目前仍在瓦砾堆中搜寻幸存者。

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当地时间6日上午11点过后不久，5层楼高的萨拉托加饭店（Hotel Saratoga）据报因瓦斯外洩导致爆炸，饭店正面部分建筑和窗户被炸毁，灰尘浓烟冲天。

这栋历史性建物因进行整修，目前没有接收客人，但爆炸造成4层楼出现毁损。

古巴总统府推文证实4人死亡，“13人仍下落不明”。古巴总统府指出，初步发现这次爆炸肇事原因是由于瓦斯外洩。

法新社记者目击表示，救难人员在事故现场的瓦砾堆中搜寻，饭店附近有数辆车毁损。

古巴总统狄亚士-卡奈（Miguel Diaz-Canel）在总理马雷罗（Manuel Marrero）和全国人民权力大会（National Assembly）主席拉佐（Esteban Lazo）等人陪同下抵达现场关切。

墨西哥外交部长厄伯拉特（Marcelo Ebrard）表示，总统奥夫拉多尔（Andres Manuel Lopez Obrador）不会取消8日前往古巴访问的计划。

根据接待过玛丹娜（Madonna）和碧昂丝（Beyonce）等名人的萨拉托加饭店官网，这家饭店有96间客房、2间酒吧、2间餐厅、1间温泉浴场和健身房。