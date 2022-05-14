美国社运团体全国大动员，维护保护堕胎权利法令

美国/堕胎权利

美国女权等社会运动团体14日在全国各地组织大型集会活动，向最高法院施加压力，阻止最高法院取消半个世纪以前通过的一项保证女性堕胎权利的法令。民主党议员13日呼吁全国民众一起行动，保证女性，无论族群背景，无论收入高低，都有安全及合法的堕胎权利。

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根据法新社对不同集会组织者消息的综述报道，估计全美各地14日会有大大小小近400支集会游行队伍，其中华盛顿、纽约、芝加哥、奥斯丁和洛杉矶等城市的集会规模可能最大。

这次全国动员的导火索是本月初媒体披露的一则消息，显示最高法院正考虑取消1973年通过的一项保证女性堕胎权利的法令。倘若媒体获得的这项草案修正文本获得通过，这相当于为各州政府和法院禁止堕胎打开大门。

其实，最新民调依然显示，大部分美国人支持女性自愿终止妊娠的权利，但堕胎议题长期在美国社会引发支持者与反对者的尖锐对立。目前50个州中已经有23个由共和党人主政的州对堕胎权利出台了各种限制措施。还有一些其它州期待参照最高法院的最新裁决再做决定。近20个由保守派政治力量主政的州已经表态，希望禁止堕胎，哪怕是在因乱伦或强迫性行为而怀孕的情况下。

最高法院正在考虑取消或修改的这项法令源于自1969年开始的一桩诉讼案。案中女子化名为Jane Roe，简-若。她当时生活在美国南部乡村，16岁结婚，22岁时已经第三次怀孕。当时的德克萨斯州禁止堕胎。在一些正为女性争取自愿终止妊娠权利的律师的努力下，最高法院终于在1973年做出了承认她有堕胎权利的裁决。尽管对简-若来说，这一切已经来得太晚，她已经诞下胎儿，并将婴儿托付于他人收养，但对于争取堕胎权利合法化的女性来说，这却是一项有历史意义的裁决。

著名医学杂志《柳叶刀》日前发表社论认为，倘若美国最高法院取消这项50年前通过的法令，将会有女性因此死亡。

自最高法院酝酿中的草案经媒体曝光以来，美国国内不断有女权等社运团体集会抗议，高呼口号：“我的身体，我做主。”

民主党议员13日在国会门外，号召全体美国人行动起来，保证所有女性都有安全及合法堕胎的权利。

最高法院9名法官中，持保守派立场的法官占据多数。1973年这项法律是否能继续运行，对于在美国联邦框架下，自愿终止妊娠权利继续得到保护至关重要。众议院去年虽然通过了一项在全国范围内保证堕胎权利的法案，但该法案需要经参议院通过，而民主党在参议院没有足够多数。