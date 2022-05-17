华日：美国提高对华竞争力法案在国会遇阻

美国/中国/提高对华竞争力法案

针对旨在提高美国对华竞争力的法案，美国国会分歧严重，这给该法案前景蒙上阴影，眼下国会议员在该法案的谈判上进入了成败攸关的阶段。而美国商务部长雷蒙多敦促国会尽快就旨在提高美国对华竞争力的法案采取行动。

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据华尔街日报署名John D. McKinnon与Yuka Hayashi今天报道称，美国提高对华竞争力法案在国会遇阻。许多议员表示，这个法案涉及广泛且非常复杂，今年仍然有可能获得通过。但议员们在很多问题上陷入争执，包括对于美国对外投资的国家安全审查、对中国进口商品的关税豁免以及对网上销售假冒商品的限制等条款。该法案甚至包括一项厨房水槽条款，其覆盖之广泛可见一斑。

该法案的核心目标是提振美国的高科技研究和制造，以对抗中国及其他商业竞争对手的进步。对于支持这一目标的人来说，出现这些分歧点令人忧心。该法案将扩大联邦政府对量子计算等技术的投资，并新增520亿美元的补贴用于重建美国的半导体制造业，目前美国的芯片生产已落后于台湾及其他海外竞争对手。

美国商务部长吉娜·雷蒙多(Gina Raimondo)上周表示：“如果他们拖延太久，美国会损失惨重”。她指的是美国的议员们。

该报道说，中国驻华盛顿大使馆一位发言人在谈到该项立法时说，美国怎么发展、怎么提高美国的竞争力，这是他们自己的事，但中方坚决反对美国拿中国说事，把中国当“假想敌”。

11月份的美国中期选举也即将到来，随着政治压力不断增大，议员们在参众两院版本之间敲定妥协方案的时间有限。

一些共和党人敦促同僚不要操之过急。参议院商务委员会(Senate Commerce Committee)的共和党领袖、密西西比州共和党参议员Roger Wicker称：“虽然我希望很快就能取得重大进展，但我们不应该为了满足最后期限的要求而匆忙推进会议进程，这些最后期限的设定带有武断性及政治动机。”

而民主党人担心，如果辩论持续太久，共和党人最终将会出于政治动机而反对这一方案，不让对手在选举年获得一项立法胜利。

据华尔街日报说，与此同时，对于是否应该通过取消特朗普(Donal Trump)时代的关税来缓解通胀，拜登政府的官员和美国企业之间存在严重分歧。

在国会，宾夕法尼亚州共和党参议员Pat Toomey正牵头推动允许上述进口商请求豁免某些关税的条款。Toomey上周说：“如果不允许提供这种补救措施，就意味着，在本应帮助我们自己的制造商取得成功的时候，我们却在伤害这些公司，使它们相对于外国竞争对手处于不利的地位。”

反对Toomey的是分属于两党的美国贸易代表戴琪(Katherine Tai)和及其前任、特朗普政府时期的美国贸易代表莱特希泽(Robert Lighthizer)。据知情人士透露，戴琪和莱特希泽主张维持对中国商品加征的关税，以便在持续的中美贸易谈判中作为筹码，他们已各自要求参议员反对上述豁免条款，并已成功说服一些参议员撤回了此前对该条款的支持。

该报道原文链接：https://cn.wsj.com/articles/%E7%BE%8E%E5%9B%BD%E5%A2%9E%E5%BC%BA%E5%AF%B9%E5%8D%8E%E7%AB%9E%E4%BA%89%E5%8A%9B%E6%B3%95%E6%A1%88%E5%9C%A8%E5%9B%BD%E4%BC%9A%E9%81%87%E9%98%BB-11652743807