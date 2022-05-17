疑因反台独在美开枪屠杀台湾人 中国官媒噤声避提

美国/台湾/中国/美国奥兰治教堂枪击案

美国警方周一表示，周日在加州一个台裔美国人经常光顾的教堂开枪的中国移民美国的男子，造成一死五伤，法新社说，他的动机是对台湾及其人民的政治仇恨。中央社称，中国官媒对此则只字未提。

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美国警方周一表示，周日在加州一个台裔美国人经常光顾的教堂开枪的中国移民美国的男子，造成一死五伤，其动机是对台湾及其人民的仇恨。

68岁的枪手嫌疑人音译为周大伟(David Chou)在洛杉矶附近的拉古纳森林(Laguna Woods)挂上门锁，并将胶水塞进教堂的锁里，当时有几十名教友在晨祷后参加聚餐。在用两把手枪开火之前，他还在大楼周围藏了几袋自制燃烧弹和备用弹药，调查人员说这是一次 "有条不紊 "的大屠杀行动。

据奥兰治县警长唐-巴恩斯说，"我们知道他制定了他想实施的策略，"奥兰治县警长唐-巴恩斯说，"他的杀人计划非常周到，因为他已经做了周密准备，选好了开火位置，在房间内放置了物品，如果有机会，他会造成更多的受害者。"

据称，周大伟是拉斯维加斯的一名保安，他的行为是出于 "政治和仇恨的原因（并且）对中国和台湾之间的政治紧张局势感到不满"。

警方说，"从我们发现的情况来看，我们相信他是专门针对台湾社区的，而这个台湾长老会是这个社区的代表。"据警长说，该男子是一名从中国移民过来的美国公民。

被嫌犯杀害的男子是52岁的医生约翰-郑，他在冲向袭击者试图解除他的武装后中弹死亡，但他的英勇献身给了其他教友时间来制服凶手，包括用长绳子把他捆起来。巴恩斯警长称郑博士是一位 "英雄"，如果没有他，"毫无疑问，还会有其他更多受害者"。

另外五名在袭击中受伤的人被送往医院。他们的年龄在66至92岁之间。

嫌疑人现在以100万美元的保释金被拘押。

法新社说，北京和台北之间的政治和外交关系高度紧张：共产党政权认为台湾是它的一个省份，台湾注定要回归中国，如果有必要的话，将使用武力。

据中央社今天报道称，南加枪案警方称嫌犯疑不认同台独，行凶是出于政治动机的仇恨事件；中国官媒对此则只字未提。

据美国当地警方负责人巴恩斯说，从枪手车内发现的字条，显示周嫌不认同“台湾是独立于中国的国家”。

而中国媒体对于美国枪击案件的报导向来不吝于篇幅，但是对于这桩枪案的关注却厚此薄彼，目前除了官媒中新社官网中国新闻网发布消息，其他官媒都噤声。至于“澎湃新闻”等媒体，则仅引述美国大众新闻频道（Fox News）的消息指出，5月1日至15日止，美国已发生33起枪击案。

中新社“美国奥兰治教堂枪击案嫌疑人面临六项重罪指控”的报导，对于警方称枪嫌犯案疑似政治动机的仇恨、不认同台湾是独立于中国的国家只字未提，仅提及“美国联邦调查局（FBI）已启动仇恨犯罪调查”。

另据中华民国驻洛杉矶办事处调查，枪嫌周文伟于1953年在台湾出生，被美方误认为出生“中国”有其历史渊源。

约50年前，台湾人持有护照上的出生地，英文为Repubilc of China，当时申请到美国的移民于官方文件的出生地多写“中国”（China）。

周嫌可能在申请美国护照的文件上写“中国”为出生地，而让美方有此认定。

据美国华文网络媒体“新闻速递”，周文伟是“美国拉斯维加斯中国和平统一促进会”（简称“拉斯维加斯促统会”）理事，这个标榜反独促统的团体于2019年4月成立。

对于嫌犯身份，中新网报导仅称是68岁“亚裔”美国公民David Chou，独居内华达州拉斯维加斯，职业是保全，至于他被警方误认是中国籍，以及媒体报导曾参与反独促统组织运作，同样不见于中新网的版面。

陪同母亲到教会的52岁台裔医师郑达志（John Cheng）与凶嫌对峙，不幸中弹身亡，他是枪击案没有造成更严重伤亡的关键，警方不舍郑达志并誉为“英雄”。

中央社说，中新网报导也称他是英雄，不过却注明郑达志是“华裔”医师John Cheng。