政治

芬兰瑞典宣布：两国18日一起申请加入北约

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La première ministre finlandaise, Sanna Marin, et le président de la République de Finlande, Sauli Niinistö, lors de la conférence de presse annonçant la demande d’adhésion du pays à l’OTAN, dimanche 15 mai 2022
La première ministre finlandaise, Sanna Marin, et le président de la République de Finlande, Sauli Niinistö, lors de la conférence de presse annonçant la demande d’adhésion du pays à l’OTAN, dimanche 15 mai 2022 © ALESSANDRO RAMPAZZO / AFP
作者： 法广
4 分钟

美国总统拜登19日将在白宫欢迎芬兰总统与瑞典总理到访，讨论在俄罗斯入侵乌克兰后，两国寻求申请加入北大西洋公约组织的历史性决定。尽管土耳其明确表态反对芬兰和瑞典加入北大西洋公约组织（NATO），芬兰和瑞典宣布，两国将会在18日一起送出加入北约的申请表。

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瑞典总理安德松（Magdalena Andersson）17日在与来访的芬兰总统尼尼斯托（Sauli Niinisto）共同召开的记者会表示：“我很高兴我们采取同一路径，我们可以一起这么做。”

 

综合法新社与路透社报导，白宫新闻秘书卡琳·让-皮埃尔（Karine Jean-Pierre）表示，芬兰总统尼尼斯托（Sauli Niinisto）与瑞典总理安德松（Magdalena Andersson）将与拜登会面，讨论“北约申请案、欧洲安全，以及强化我们在多项全球议题的紧密伙伴关系，还有支持乌克兰”。

然而，北约成员国土耳其已表态反对芬兰与瑞典加入。让-皮埃尔17日在总统座机“空军一号”（Air Force One）上告诉记者，拜登政府有信心北约能就相关议题达成共识。

美国国务卿布林肯（Anthony Blinken）先前也表示，尽管土耳其有疑虑，他有信心瑞典和芬兰能够加入北约。

土耳其外长恰武什奥卢（Mevlut Cavusoglu）18日将在华盛顿会见布林肯，两人会谈重点可望摆在土国反对瑞典和芬兰加入北约的立场。

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