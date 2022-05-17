芬兰瑞典宣布：两国18日一起申请加入北约

政治

美国总统拜登19日将在白宫欢迎芬兰总统与瑞典总理到访，讨论在俄罗斯入侵乌克兰后，两国寻求申请加入北大西洋公约组织的历史性决定。尽管土耳其明确表态反对芬兰和瑞典加入北大西洋公约组织（NATO），芬兰和瑞典宣布，两国将会在18日一起送出加入北约的申请表。

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瑞典总理安德松（Magdalena Andersson）17日在与来访的芬兰总统尼尼斯托（Sauli Niinisto）共同召开的记者会表示：“我很高兴我们采取同一路径，我们可以一起这么做。”

综合法新社与路透社报导，白宫新闻秘书卡琳·让-皮埃尔（Karine Jean-Pierre）表示，芬兰总统尼尼斯托（Sauli Niinisto）与瑞典总理安德松（Magdalena Andersson）将与拜登会面，讨论“北约申请案、欧洲安全，以及强化我们在多项全球议题的紧密伙伴关系，还有支持乌克兰”。

然而，北约成员国土耳其已表态反对芬兰与瑞典加入。让-皮埃尔17日在总统座机“空军一号”（Air Force One）上告诉记者，拜登政府有信心北约能就相关议题达成共识。

美国国务卿布林肯（Anthony Blinken）先前也表示，尽管土耳其有疑虑，他有信心瑞典和芬兰能够加入北约。

土耳其外长恰武什奥卢（Mevlut Cavusoglu）18日将在华盛顿会见布林肯，两人会谈重点可望摆在土国反对瑞典和芬兰加入北约的立场。