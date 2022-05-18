美国赌场大亨韦恩遭诉讼 案涉孙立军试图暗驱郭文贵

美国/司法/外国代理人

美国司法部周二对美国赌场大亨史蒂芬·韦恩提起诉讼，迫使他宣布自己是中国在美国的 "代理人"。据美国司法部门称，韦恩在2017年与特朗普及其政府中的其他官员会面，说服他们撤销授予郭文贵的签证，郭文贵是一名流亡的中国商人，被中国政府指控为金融欺诈等行为。美国司法指控韦恩为中国利益鞍前马后，但拒绝接受外国代理人地位。

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据法新社今天引述美国司法部门称，韦恩在2017年与特朗普及其政府中的其他官员会面，说服他们撤销美国给予郭文贵的签证，郭文贵是一名流亡的中国商人，被中国政府指控为金融欺诈等行为。，美国司法指控说，韦恩在捍卫中国的利益。

美国司法系统说，史蒂芬·韦恩当时"应时任中国公安部副部长的孙立军的要求，施行这些指示"。

据一份法庭文件说，当时，史蒂芬·韦恩的公司在中国的半自治区澳门拥有三家赌场，这位美国大亨向孙立军转达请求，以 "保护他的在澳门赌场的商业利益"。

据文件说，在拉斯维加斯也拥有赌场并是共和党领导层成员的韦恩还与白宫高级官员进行了 "几次谈话"，"以期安排与孙立军和中国政府的其他官员会面"。

美国司法诉状还说，由于法律要求，这位美国大亨被建议注册为中国的说客，但他拒绝了。

被指控对以他自己的名字命名的韦恩度假村集团的几名女员工犯有性侵犯，史蒂芬·韦恩已于2018年被迫卸任首席执行官一职，同时也辞去了共和党财政主管的职务。

据美国之音今天报道称，美国司法部星期二(5月17日)对拉斯维加斯赌场大亨史蒂芬·韦恩(Steve Wynn)提起诉讼，以强迫他把自己登记为外国代理人，理由是司法部认为他在特朗普政府时期曾代表中国政府从事了游说工作。

据美国司法部表示，该部过去四年来一再建议韦恩依照《外国代理人登记法》(FARA)进行登记，由于韦恩拒绝，司法部如今提起诉讼。

虽然司法部加大了对不进行外国代理人登记者的刑事起诉努力，但是司法部官员描述说，本案是三十多年来第一起同类案件。

负责司法部国家安全局的助理司法部长马修·奥尔森(Matthew Olsen)在一项声明中说：“当一个外国政府把一名美国人当作它的代理人来影响美国的决策时，FARA让美国人民有知情权。”

司法部的发言人拒绝评论为什么该部决定对韦恩提起法律诉讼，而不是对他提出刑事指控。

根据美国之音报道，韦恩的律师星期二说，他们将进行抗辩。